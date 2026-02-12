La AXI acepta el proyecto que presentó Amgecabe para A Rúa

La Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) aceptó la propuesta realizada por Amgecabe y que había tenido el visto bueno del Concello de Cangas para el proyecto de A Rúa. El gobierno local, nada más saber la noticia, anunció que su intención es llevar al pleno del mes de marzo la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planteamiento Urbanístico para la construcción de un espacio comercial y, al mismo tiempo, obtener los terrenos adecuados para la construcción del CIS de Cangas, que el gobierno local insistió ayer mucho en que no es lo que quiere, que es un CAR (Centro de Alta Resolución) para el Concello de Cangas, donde esté situado también el PAC comarcal.

En la última reunión, celebrad el 16 de enero, entre los técnicos de Amgecabe y representantes de la corporación municipal, se había dado el visto bueno a los viales definitivos. Se mantiene el vial paralelo al actual de acceso a la autovía de O Morrazo, que se convierte en uno de doble circulación. Este vial se dibuja dentro del ámbito de actuación de la modificación puntual que se propone. Además, el objetivo que persiguieron técnicos de Amgecabe y Concello es reducir el tráfico en la zona próxima al CEIP de A Rúa. En este sentido, desaparece el vial que estaba dibujado por en las inmediaciones y se crea una zona libre de tránsito, en la que solo podrían entrar vehículos municipales para atender cuestiones relacionadas con el citado colegio y con el centro que es de Emergencias y Grana Escuela A Rúa.

Ayer el gobierno local no solo sorprendió con su insistencia en el CAR para Cangas, sino en que el planteamiento del BNG era mantener también el actual Centro de Salud de Cangas. El gobierno local de Cangas acentuó esta semana sus diferencias con la Xunta en materia de Sanidade, a tenor de que el conselleiro Antonio Gómez confirmara en Cangas el cierre del consultorio de O Hío y que no había interés en el centro de salud O Hío-Aldán.