Ningún alumno, con la ultraderecha

Lo cierto es que el debate no funcionó tal y como quería el Concello de Moaña en esta propuesta, no exenta de polémica por las críticas del PP, que se organizó como actividad de memoria histórica, dirigida por su coordinadora Montse Fajardo. Se quería escuchar a la juventud tras los estudios de que está atraída por la ultraderecha y conocer qué mal hace la democracia. Se invitó a los dos institutos -As Barxas y A Paralaia- y aceptaron pero rechazaron que el alumnado expusiera sus opiniones y propusieron mejor que, por sorteo, un equipo defendiera una postura a favor de la ultraderecha y otro en contra.

Pero los dos equipos de cuatro alumnos cada uno de las clases de Oratoria de ambos institutos llegaron ayer al salón de plenos, en donde se celebró la actividad, retransmitida vía Facebook, con la negativa a poder defender una opción de ultraderecha. Los equipos expusieron sus argumentos en contra de la ultraderecha -el de A Paralaia con muchas referencias a investigadores y estudios- y con conclusiones claras los dos desmontando los argumentos de formaciones de ultraderecha como Vox, como la bajada de impuestos en la economía, ya que no permitirá los derechos a la sanidad o a la educación: «Sin fondos públicos un tratamiento contra el cáncer o una matrícula universitaria es un lujo», . Indicaron que el avance de la ultraderecha es una amenaza directa contra los pilares de la convivencia y derechos fundamentales y que el bienestar depende de la inclusión.