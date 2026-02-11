El TXG rechaza el recurso de un policía contra los presupuestos de 2024

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó el recurso de un miembro de la Policía Local de Cangas contra los presupuestos aprobados en 2024. Lo hace después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra ya no le diera la razón. Se trataba de un recurso que, aún presentado por un solo policía, en el caso de prosperar influiría en todos los agentes. El policía que interpuso el recurso y después apeló solicita que se declare no ser conforme a derecho las resoluciones recurridas en cuanto a la retribución al puesto ocupado por el actor, como policía local, del Concello de Cangas, del complemento de destino nivel 16 y se declare su derecho a ostentar el nivel 20 de dicho complemento y que se imponga las costa a la administración municipal.

El alto tribunal sostiene que la fijación de un determinado destino, previa la valoración que corresponda, es más contenido propio de la RPT que de la plantilla aprobada con los presupuestos. y de ahí la explicación que se da por el técnico de recursos humanos cuando señala que para aprobar el acto ahora impugando nose fectuó informe de valoración previo alguo, lo cual sí se llevaría a efecto para aprobar la RPT que señala el trámite.

El recurso queda desestimado «por no poder ser declarada la disconformidad a derecho y anulado el acto administrativo impugnado, con la consecuente condena al Concello a efecturar la valoración del puesto, pues no es en la plantilla de personal donde ha de realizarse esta» No se condena en costas al recurrente.