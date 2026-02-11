Las rifas 1894 y 2084, premiadas en San Blas
La rifa con el número 1894 es la ganadora del primer premio del sorteo de las Festas de San Blas 2026, dotado con 300 euros. El segundo premio, dotado con 200 euros, es para el número 2084, según comunica la comisión organizadora, que realizó el sorteo en el recinto de San Blas para poner fin a las fiestas y a la que deben dirigirse las personas agraciadas.
