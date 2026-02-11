Reibón dejará de ser colegio plurilingüe

El colegio CEIP Reibón de Moaña ha creado su propia asamblea abierta de profesorado, al margen de siglas, para debatir con las familias, Anpas y docentes la situación de «creciente precariedad» de la enseñanza pública, compartir las dificultades reales y reflexionar sobre soluciones. Ayer fue su primera reunión en el comedor con 80 vecinos y unos 20 profesores. Aseguran que celebrarla sin siglas no quiere decir que el profesorado siga yendo de la mano de los sindicatos «pero queremos dar a las familias un espacio en donde poder participar sin partidismos, buscando junto al profesorado un trato digno de la enseñanza pública, mientras que los profesores seguiremos luchando por la mejora de nuestros derechos laborales». Se habló de movilizaciones. Hay una prevista el 25 en Cangas.

Este colegio, que comenzó el curso con protestas de la comunidad educativa en la calle por falta de profesorado, dejará de ser centro plurilingüe el próximo curso por la polémica en torno a la falta de profesorado específico de inglés. Ayer plantearon como reivindicaciones fundamentales, la necesidad de más profesorado para una adecuada atención al alumnado con necesidades, también para el alumnado en general y que les permita atender demandas de la sociedad actual que dista mucho de la de hace 25 años, además de dignificar la figura del profesor y atención a la infraestructura de los centros. Respecto al plurilingüismo, la Inspección les comunicó el procedimiento para abandonar el programa «y es lo que haremos». El equipo directivo, que de nuevo presentó su dimisión en enero tras no ser aceptada al inicio del curso, será cesado el 30 de junio.