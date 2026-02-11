Personas con discapacidad piden urgencias en Moaña

La Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, cuyo portavoz es Gabriel Ferral, reunió ayer a colectivos de discapacidad para que valoren cómo le les afecta que las urgencias médicas de este municipio estén desplazadas desde la pandemia en Cangas. En el salón de plenos del Concello participaron representantes de colectivos de esclerosis múltiple, Aspamsim de minusválidos psíquicos, Once, Juan XXIII, Xuntos Down Pontevedra y Down Vigo, Afalga o de afectados de Lupus.

En la mesa presidencial, junto a Gabriel Ferral, como organizador del encuentro que se enmarca dentro de la lucha que mantienen desde hace cuatro años por el regreso de las urgencias al municipio, estaban Maricarmen Moreira, que además de miembro de la Plataforma es integrante de la directiva del centro ocupacional Juan XXIII para discapacitados intelectuales; y María José Cabaleiro, que representa a la Once y que fue la persona que como invidente, planteó la importancia de mantener un encuentro de estas características, tal y como señala la alcaldesa.

Lógicamente todos mostraron su apoyo a la necesidad del regreso de las urgencias porque les supone una barrera más en su atención sanitaria, ya que no hay un transporte fluido y no todos se pueden permitir económicamente el uso de taxis y además no siempre los hay en la parada.

En el encuentro acordaron pedir una reunión con la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo en al que esté presente la Plataforma y personas con discapacidad. Coinciden en que tener las urgencias en Cangas les limita la autonomía como personas con capacidades diferentes; les dificulta los desplazamientos y supone vivir una situación de más agobio, sobre todo para las personas con discapacidad intelectual o para las que padecen problemas de salud mental.

Dejaron claro que las personas con discapacidad necesitan tener médico de referencia, no que haya vacantes sin cubrir o por bajas, lo que les complica su situación. Las personas con enfermedad mental pidieron ser atendidas en las urgencias y si hay que derivarlas, que sea una derivación conjunta de todas al Álvaro Cunqueiro, ya que en Povisa no tienen servicio de psiquiatría.

Hubo un sentir unánime en el salón de plenos de Moaña de que el traslado a una urgencia a Cangas les supone un sufrimiento añadido: «Tener urgencias en Moaña es fundamental porque fomenta la autonomía de las personas con problemas de discapacidad»