Un paseo por el arte en 30 grabados

A partir de una selección de treinta obras de la Colección Afundación, nace «Arte en tinta», un recorrido por conceptos, temas, estilos y lenguajes, presentes en el arte contemporáneo. El hiperrealismo de Eduardo Naranjo o Quintana Martelo, el mundo onírico de Jorge Castillo, la delicadeza de Carmen Laffón, el equilibrio luminoso de Berta Cáccamo, la abstracción de Broto o el volumen de Chillida son sólo algunos de los aspectos que emergen en esta exposición que hoy se inaugura en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela. Será en la Sala de Exposición en donde permanecerá abierta hasta el 21 de marzo. Podrá visitarse de martes a sábado, de 17.00 a 21.30 horas.

En el acto de inauguración, previsto para las 12:00, participan los responsables de Abanca, José Luis Romero Quiroga, que es coordinador institucional de la entidad en Pontevedra; y de programas educativos de Afundación, Carmen Pérez Larrán, que estarán acompañados por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido Rodríguez; la concejala de Cultura, Xiana Abal y Aurora Prieto Gago, como concejala de Atención Vecinal.

Tal y como señalan en Afundación esta colaboración es parte del proyecto «Corrente cultural», que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo. Amplía la oferta artística más allá de sus sedes sedes y la traslada a las villas en Galicia para desarrollar también en ellas las actividades de la entidad.

Todas las obras son grabados que pertenecen a la Colección de Arte Afundación y con la misma se apoya también esta técnica del gabrado, tandesconocida como interesante, y que fue utilizada por algunos de los más importantes nombres de nuestro panorama panorama artístico para realizar traballos de gran fuerza expresiva. La temática es variada, desde lo concreto a lo asbtracto, de los objetos a la arquitectura, de los animales a las personas y de lo real a lo imaginario.