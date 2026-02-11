La niebla en el paraíso.

La autovía de O Morrazo era casi un agujero negro en determinadas zonas. La visibiidad de mañana y de noche era prácticamente nula y la posibilidad de que un animal se adentrara en la vía, muy alta, porque el trabajo de volver a asegurar la malla aún no está hecho. La autovía era ayer un sitio peligroso, aunque menos que Miniapolis.

Desde que al pulpo le llaman polbo y al besugo ollomol y al entroido, entruido

Desde que al pulpo le llaman polbo y al besugo ollomol, el Carnaval fue siempre Antroido o Entroido. Pero ahora surge una nueva variedad en Cangas: Entruido. Aquí ya no llegan ni los más viejos del lugar. Es cierto que también hay, si vamos un poco más lejos, entrudio, pero ninguno de los grandes carnavales de Galicia se llaman de la forma en la que ahora pretende llamarse el de Cangas, ni de la que queda libre, que por valer también vale, aunque no la reconozca nadie. Pero todo es una paradoja porque en el programa del Entruido de Cangas aparece entroido por todas partes y hasta hay «pasarrúas carnavaleiro para abrir el Entruido» ¡Es que no somos nadie llevando la contraria!. En la calle ya hay discusión. Creo que una vez arreglado el problema de la vivienda, los políticos tienen que ponerse de inmediato a acabar con la paradoja !Qué caray!

¡Lo que se va a perder Macha Loca!

Por cierto; una pena que este año no esté en la calle la comparsa «Marcha Loca», con todo lo que hay que contar con ese estilo tan suyo de «desir sin desir».