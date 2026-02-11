Moaña revisará senderos y paseos para el primer día de sol

Ahora que el tren de borrascas parece que dejará una pequeña «ventana» o tregua el sábado, en donde el sol se asoma algo entre nubes, en la predicción de MeteoGalicia y otros servicios meteorológicos, las miradas estarán puestas en la situación de los paseos y de los senderos junto a los ríos para ver los daños y si es posible tenerlos a punto para los deseados paseos de los vecinos.

Maderas del perímetro dunar de A Xunqueira, destrozadas. / Santos Álvarez

En Moaña, el Concello atendía ayer la caida de un árbol junto al camino del río da Fraga, que comunica el sendero con la zona de A Fraga y que debió desplomarse días atrás a consecuencia de este tren de borrascas. Lo que hizo el Concello, según el concejal de Obras y Servicios, Daniel Costas, fue cortar el árbol, que impedía el paso y dejarlo en la finca de la propiedad.

El edil añade que saben que hay daños en estructuras de los senderos de Tirán por las corrientes de agua y comprobaron también los destrozos por el oleaje en el perímetro dunar de madera en A Xunqueira. Las duchas de la playa do Arnado, entre este arenal de A Xunqueira y Samertolaméu, también acabaron en el mar y fueron recuperadas. El edil de Obras confirma que estos días fueron retirando las maderas de la playa y revisando pasarelas en Tirán, pero manifiesta que no se pueden reparar mientras no rematen los temporales.

La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, que es la responsable de los senderos, confirma que, por el momento, los daños que tienen confirmados son estos, aunque reconoce que hay que hacer una valoración tanto de senderos como de playas para ver más daños y actuaciones que sean necesarias: «Afortundamente no tenemos más avisos y cuanbdo remate el mal tiempo iremos a revisar posibles daños».

Salida de vía en Domaio

En relación con las borrascas y debido a las malas condiciones para la circulación en las carreteras, la Autovía do Morrazo volvió a registrar un nuevo accidente de tráfico en el tramo de su primer kilómetro en la parroquia de Domaio. La Guardia Civil confirma que se trató de una salida de vía. Ocurrió Parece ser que el vehículo dio varias vueltas, aunque afortundamente su conductor y único ocupante resultó ileso.