Hugo, de 'GH' y 'La Isla de las Tentaciones', hace un llamamiento para limpiar una playa de Bueu: «Verla así me revienta por dentro»

Hugo Pérez Cabaleiro, ex concursante de Gran Hermano y ex participante de La isla de las tentaciones, ha difundido en su perfil de Instagram un vídeo en el que denuncia la acumulación de basura en la playa de Area de Bon, en Bueu, y pide colaboración ciudadana para organizar una limpieza colectiva.

En la grabación, el televisivo recorre el arenal mientras recoge parte de los residuos y muestra su indignación por el estado de una playa que asegura que es de sus favoritas en el municipio. «Necesito vuestra ayuda. Nunca vi una playa tan sucia en mi vida. Esta es una de mis playas favoritas aquí en Bueu y verla así me revienta por dentro, os lo juro», afirma.

Nasas, plásticos y aves muertas: «Esto es muy triste»

Pérez Cabaleiro enumera lo que se está encontrando en la arena y en las dunas: «Nasas ilegales, cajas, cascos, garrafas… hay de todo». Y añade que también han localizado fauna muerta: «Incluso pajarillos muertos y de hecho creo que más de uno son frailecillos. Esto es muy triste».

Llamamiento de un televisivo gallego para limpiar una playa de Bueu / Hugo Pérez Cabaleiro

El ex concursante apunta a que el temporal pudo arrastrar parte de los restos, «hay incluso un flotador de una batea, eso es que el temporal pegó fuerte», pero subraya que el origen del problema está en el comportamiento humano: «Todos estos plásticos no estarían aquí, si alguno no lo tirara».

En el mensaje escrito que acompaña al vídeo, el televisivo gallego cuantifica el trabajo realizado con ayuda de amigos y advierte de que el problema continúa, especialmente por los residuos más pequeños: «Junto con unos colegas en tres horas llenamos 6 contenedores hasta arriba, pero todavía quedan muchísimos plásticos más pequeños».

Insiste en la presencia de microplásticos en la zona de dunas y en la dificultad de abordarlo en solitario: «Yo obviamente me voy a poner a limpiar lo más gordo, lo que puedo hacer en esta tarde, pero yo solo aquí no hago nada… es que es una locura»

Una quedada con apoyo del Concello

El vecino de Bueu explica que ya ha contactado con el Ayuntamiento para buscar una fórmula de recogida y coordinar voluntariado. «Intentaré hacer una quedada, ya lo pregunté al ayuntamiento», señala, antes de lanzar un mensaje directo a quienes puedan acercarse estos días: «Por el momento, si tenéis un rato libre y podéis, recoger basura, que por poca que sea el mar lo agradecerá».

El vídeo concluye con una petición de difusión y de participación: «Si puedo organizar una quedada de limpieza de playa, os aviso, ¿vale? Y cuantos más vengáis, mejor. Si podéis compartir esto, porque esto es una vergüenza… da pena ver una playa tan bonita como ésta llena de basura y de residuos que no deberían estar aquí».