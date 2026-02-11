Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un operario herido

Un desprendimiento de ladera de la Autovía do Morrazo a su paso por Moaña ha dejado una persona herida este miércoles por la mañana, poco antes del mediodía. El suceso ocurrió en el número 5 de Xalde, en la parroquia de San Martiño, cuando un corrimiento de tierras se vino abajo sobre una vivienda situada bajo la vía, que quedó completamente sepultada.

El herido es un operario que trabajaba en la reforma de la casa. Según ha sabido Faro, el trabajador quedó atrapado por una pierna entre la tierra desprendida y materiales de construcción del tejado, por lo que fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para liberarlo. El hombre, de alrededor de 60 años, permaneció consciente en todo momento aunque refería un fuerte dolor en el pecho y piernas. Fe trasladado en ambulancia para recibir atención sanitaria.

El aviso lo dio un particular que alertó a los servicios de emergencia tras escuchar un estruendo. Hasta el lugar se desplazaron también Bomberos, Policía Local y Urgencias Médicas, que coordinaron la asistencia y las tareas de seguridad en la zona. También ha sido rescatado un gato y se busca al perro de los propietarios del inmueble afectado.

El suceso se produce en un contexto de lluvias persistentes durante los últimos días y la llegada este miércoles de una nueva borrasca, Nils, factores que incrementan la inestabilidad del terreno y elevan el riesgo de desprendimientos en taludes próximos a infraestructuras viarias. El talud afectado tendría unos 30 metros.

Evaluación de la autovía

Hasta el punto del suceso se trasladó la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, para seguir la evolución del operativo. Los bomberos se encuentran evaluando la situación y estabilidad de los carriles sentido Vigo.

