La consellería convoca 24 vacantes por jubilación de profesores en la comarca

Las jubilaciones afloran entre los profesores y prueba de ello son las cifras del nuevo concurso de traslados que ha convocado la Consellería de Educación con las plazas vacantes por las jubilaciones que se llevaron a cabo hasta finales de 2025. En O Morrazo constan 24 plazas por jubilación en centros educativos de los municipios de Cangas, Moaña y Bueu, de las cuales 14 son de profesores de Secundaria y 10 de Primaria. Uno de los centros con mayor número de plazas y, por lo tanto, renovación, es el Instituto Rodeira de Cangas en donde hubo ocho jubilaciones el año pasado que se van a cubrir en esta convocatoria. «Llevamos un par de años con cerca de 15 jubilaciones y entre éste y el siguiente habrá otras 8 o 10 más, por lo que la renovación será grande», señalan en el centro. También hay institutos como el IES Johan Carballeira, en Bueu, en donde sólo figura con una plaza para cubrir para Lingua e Literatura Galega, pero ya anuncian que van a recurrir y pedir también la de peinado en el Ciclo de Peluquería. Confían en que no haya problema.

Todas estas plazas que salen en la convocatoria son para adjudicar en propiedad, ya que o bien están siendo cubiertas de forma interina o por personas sin destino definitivo.

En Secundaria, figura también el Instituto María Soliño de Cangas con una plaza de Matemáticas. Las 8 de Rodeira son de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Física y Química; Biología y Geología, Inglés, Lingua e Literatura Galegas y otra de Procesos de Gestión Administrativa.

En Moaña figuran tres plazas en la convocatoria, dos de ellas en el IES A Paralaia para Biología y para Procesos de Gestión Administrativa. La tercera está en el IES As Barxas para Biología y Geología. En Bueu está el IES Johan Carballeira con una plaza de Lingua e Literatura Galega y el IES Illa de Ons con otra de Física y Química, pendiente de la de Peinado.

Más jubilaciones en Primaria en Moaña

En Primaria, el municipio con más jubilaciones es Moaña con cuatro en total que se distribuyen entre dos en el colegio CEIP Seara en Eduación infantil y Pedagogía Terapéutica; una en el colegio de A Guía para Lengua Extranjera Francés; y otra en el colegio de Tirán para Francés.

La convocatoria contempla tres vacantes para cubrir en este concurso de traslados: 2 en Castrillón (Coiro) para Francés y Educación Primaria; y otra en Darbo para Francés. En Bueu hay tres: una en Montemogos para Educación Primaria; otra en A Pedra para Música y la tercera en el CEIP Torre-Cela para Francés.

Reibón dejará de ser colegio plurilingüe

El colegio CEIP Reibón de Moaña ha creado su propia asamblea abierta de profesorado, al margen de siglas, para debatir con las familias, Anpas y docentes la situación de «creciente precariedad» de la enseñanza pública, compartir las dificultades reales y reflexionar sobre soluciones. Ayer fue su primera reunión en el comedor con 80 vecinos y unos 20 profesores. Aseguran que celebrarla sin siglas no quiere decir que el profesorado siga yendo de la mano de los sindicatos «pero queremos dar a las familias un espacio en donde poder participar sin partidismos, buscando junto al profesorado un trato digno de la enseñanza pública, mientras que los profesores seguiremos luchando por la mejora de nuestros derechos laborales». Se habló de movilizaciones. Hay una prevista el 25 en Cangas, con salida a las 19:30 horas desde el Concello y que será comarcal para toda la comunidad educativa de Moaña y de Bueu también.

Este colegio, que comenzó el curso con protestas de la comunidad educativa en la calle por falta de profesorado, dejará de ser centro plurilingüe el próximo curso por la polémica en torno a la falta de profesorado específico de inglés. Ayer plantearon como reivindicaciones fundamentales, la necesidad de más profesorado para una adecuada atención al alumnado con necesidades, también para el alumnado en general y que les permita atender demandas de la sociedad actual que dista mucho de la de hace 25 años, además de dignificar la figura del profesor y atención a la infraestructura de los centros. Respecto al plurilingüismo, la Inspección les comunicó el procedimiento para abandonar el programa «y es lo que haremos». El equipo directivo, que de nuevo presentó su dimisión en enero tras no ser aceptada al inicio del curso, será cesado el 30 de junio. n