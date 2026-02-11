Concello y técnicos apuestan por la zona de inundación controlada

Técnicos de la unión temporal de empresas contratada por la Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático para la redacción de las propuestas para las zonas con riesgo potencial significativo de inundación se desplazaron ayer a Bueu para una reunión con el gobierno local y técnicos municipales. Un encuentro que llega después de que a finales de 2025 se enviase al consistorio un documento con tres alternativas para actuar sobre el río Bispo y que pudiese valorarlo. Las dos partes muestran una coincidencia absoluta y apuestan por priorizar la creación de una zona de inundación controlada en As Lagoas y mejorar el cauce del río a su paso por el centro urbano, con la intención de que sea más recto.

Bueu es uno de los diez ayuntamientos que se incluyen dentro de esta primera fase para priorizar propuestas, estudios de alternativas y la redacción de anteproyectos y proyectos. «Esta reunión serviu para constatar que hai unha coincidencia á hora de establecer cal debería ser a actuación prioritaria», explica el regidor bueués, Félix Juncal. Esa opción es la creación de una zona de inundación controlada (ZIC) de unos 22.000 metros cuadrados en As Lagoas, que se completaría con un colector de regulación que discurriría por debajo de la calle Rosalía de Castro para desaguar en la playa de Banda do Río.

Ahora toca realizar el trabajo de campo para perfilar cómo será la propuesta técnica. Una intervención para la que el Concello de Bueu a su vez marca dos prioridades: que las directrices para el entronque con la calle Pazos Fontenla se coordinen con la próxima obra de reurbanización de esta vía y que bajo ningún concepto se desvíe el cauce del río. Este último aspecto es una línea roja consensuada con los colectivos vecinales de Banda do Río.

Según el documento adelantado por Augas de Galicia y la consultora al Concello esta alternativa supondría una inversión de más de 2,1 millones de euros y se estima que las acciones propuestas «evitan las inundaciones en el núcleo urbano de Bueu». Las otras dos opciones puestas encima de la mesa, que son complementarias y se podrían ejecutar más adelante, consistirían en la mejora del espacio fluvial y de los puentes en la zona de los centros educativos a la altura de O Valado (con un presupuesto estimado de 1 millón de euros) y la retirada de obstáculos transversales y una edificación sobre el cauce (aún sin coste).