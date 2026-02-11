El Concello de Cangas presentó alegaciones a la decisión de la Real Academia Galega de cambiar la toponimia de Cangas y pide ue se adopte como nominación oficial o bien la forma simple «Cangas> o la de mantenerse el determinante comarcal, la forma plenamente correcta «Cangas do Morrazo» . La RAG explicaba el motivo del cambio y dejaba claro que el topónimo de este municipio era Cangas, sin ningún tipo de apellidos, ni de O Morrazo, ni del Morrazo, ni do Morrazo; simplemente Cangas. Fue una decisión que causó mucha polémica en Cangas y que la RAG basaba en su afán de reducir lo que denomina detrupefacción de la toponimia a lo largo de los siglos, que provocó que el nombre patrimonial de algunos lugares fuera sustituidos por una forma «castelanizada, llega a la lengua gallega» se optó por realizar modificaciones en julio del año pasado.

Las alegaciones del Concello de Cangas, elaborada por el departamento de Normalización Lingüística son extensas. En ellas se hace referencia a que la toponimia gallega constituye un patrimonio cultura y lingüístico protegido, cuya regulación debe atender a criterios de rigor histórico, filológico y normativo. La denominación de los núcleos de población no es una cuestión meramente formal, «senón unha expresión da identidade colectiva e da continuidade histórica da comunidade».

El Concello de Cangas señala que la toponimia oficial de Galicia se rige por principios de rigor histórico y lingüístico, en los que la recuperación de las formas vernáculas fue una prioridad desde la restauración de la autonomía. «O conflicto entre as preposicións e os artigos no nome de Canas no él unha cuestión trivial, senón que rflicte a tensión entre a lingua galega , na súa estructura sintáctica natural, e a influencia secular da castelanización administrativa, que tendeu a erosionar os elementos diferenciais do idioma propio de Galicia».

Considera el Concello que la controversia entre Cangas do Morrazo y Cangas de Morrazo se centra en el uso del artículo determinado masculino «o». En lengua gallega, la comarca en la que se asienta el Concello se denomina tradicionalmente «O Morrazo». La presencia del artículo es opcional ni estilísticas, sino que forma parte intrínseca del nombre propio de la comarca natural y administrativa.

«Desde o punto de vista da gramática normativa e da investigación onomástica, cando un topónimo se compon dun núcleo (