Los arreglos de Altamira, Vilariño, Ojea o Atranco, paralizados por el temporal

El arreglo de espacios públicos e instalaciones dañadas por los temporales o que llevan tiempo aguardando mejoras deberán seguir esperando mientras el anticiclón no recobre protagonismo frente a las borrascas que azotan O Morrazo practicamente desde que comenzó el año. En Cangas, el Concello suma una larga lista de actuaciones que no puede acometer porque la lluvia y el viento lo impiden, por razones de seguridad o de eficiencia en los trabajos. En esa carpeta de actuaciones están los aparcamientos de Altamira, Ojea o el centro de salud de Aldán, sembrados de socavones por las fuertes riadas y a la espera de que se desplieguen operarios de la brigada y la retroexcavadora municipales, aunque «los temporales no dan tregua y obligan a seguir esperando», argumenta la concejala de Obras e Servizos, la socialista Sagrario Martínez.

Baches en aceras y calzada de la avenida de Vigo. | SANTOS ÁLVAREZ

En idéntica situación están la zona de estacionamiento habilitada junto al pabellón de Romarigo y el campo donde juega el Alondras, o el entorno del local social de Vilariño, en O Hío, con extensas «fochancas que ofrecen un paisaje lunar» y practicamente impiden el acceso peatonal y rodado. Las inclemencias meteorológicas hacen inviable una actuación inmediata, como también la ejecución de un plan de bacheos prioritarios que el gobierno local ya está tramitando con un presupuesto de 40.000 euros. Al concurso se han presentado cinco empresas (Narom, Covsa, Nemesio Ordóñez, Fechi y Vale) y en los próximos días se adjudicarán los trabajos a ejecutar cuando las condiciones sean óptimas. El Concello también baraja comprar material asfáltico en frío para «remendar» viales con personal propio, indica la edil.

El local vecinal de Vilariño, rodeado de charcos. | SANTOS ÁLVAREZ

Los problemas también se acumulan en múltiples espacios públicos del centro urbano con varios tramos hundidos que ponen en peligro el tránsito, especialmente a personas mayores o con movilidad reducida. Son los casos de la calle Atranco y Avenida de Lugo, que el Ejecutivo cangués pretende atajar con obras de urgencia contratadas a una empresa del sector por alrededor de 15.000 euros. Al igual que las demás actuaciones pendientes, se realizarán «cuando el tiempo nos deje».

La explanada de Ojea, un «paisaje lunar». | SANTOS ÁLVAREZ

Lo mismo sucede con los pabellones de Castrillón, Romarigo o Espiñeira, con daños por la lluvia y el viento que impiden realizar actividades deportivas y lúdicas. Los dos primeros, por filtraciones de agua a la pista, y en el de Aldán por la inestabilidad de algunas planchas de la cubierta que el viento zarandea y que aconseja mantenerlo cerrado por precaución. Está previsto que lo arregle la brigada municipal con el uso de una grúa, cuando el tiempo mejore. También está pendiente el arreglo del pabellón del Ceip de San Roque, aunque en este caso se trata de un problema estructural por daños graves en los soportes de las cerchas de hierro que obligan a intervenir a una empresa especializada.

Grandes socavones en el entorno de Romarigo. | SANTOS ÁLVAREZ

Podas y desbroces

Las inclemencias meteorológicas afectan, además, a las labores de jardinería como la poda de árboles que están realizando operarios municipales en los jardines de O Sinal, valiéndose de una grúa alquilada por el Concello. La caída de ramas de palmeras secas o podridas en zona de tránsito obligó a actuar, pero la lluvia y el viento condicionan la jornada de trabajo y su continuidad en otros espacios públicos, como la avenida de Marín, donde algunos vecinos se quejan de que las ramas de los árboles llegan a golpear ventanas y balcones.

El gobierno cangués también está pendiente de contratar el plan de desbroces, para el que reserva una partida de 140.000 euros de fondos propios. El año pasado se financió a cuenta de la Diputación, lo que demoró los trabajos hasta el verano, y ahora se pretende evitar. El pliego de condiciones ya está preparado y se licitará, previsiblemente, por un periodo de dos años, anuncia la edil Sagrario Martínez.