Abalde expone nuevos paisajes en la Capela do Hospital

Los paisajes de Antonio Abalde, (Vigo, 1951), vuelven a la Capela do Hospital en Cangas, en una exposición abierta hasta el 20 de febrero. Abalde, ampliamente reconocido en el ámbito artístico gallego y más allá de sus fronteras, es gran admirador de Galicia, y lo refleja en sus cuadros de paisajes, la cultura, etnografía y vida cotidiana.