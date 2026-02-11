Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pintura

Abalde expone nuevos paisajes en la Capela do Hospital

Isla de Toralla, de Abalde. | FIRMA

Cristina González

Cangas

Los paisajes de Antonio Abalde, (Vigo, 1951), vuelven a la Capela do Hospital en Cangas, en una exposición abierta hasta el 20 de febrero. Abalde, ampliamente reconocido en el ámbito artístico gallego y más allá de sus fronteras, es gran admirador de Galicia, y lo refleja en sus cuadros de paisajes, la cultura, etnografía y vida cotidiana.

