Todos los ediles del PP irán a la justicia como vecinos para impugnar la tasa

El PP de O Morrazo reaccionó tras constatar las limitaciones que impone la Ley de Bases del Régimen Local para impugnar, en calidad de concejales, la subida de la tasa de la basura aprobada en la polémica asamblea de la Mancomunidade celebrada el viernes. En esa sesión, una edil popular, Estela Santomé, fue desalojada por la Policía Local de Moaña después de haber sido expulsada por la alcaldesa de la villa y presidenta de turno de la Mancomunidade, Leticia Santos (BNG).

La normativa establece que los recursos contencioso-administrativos están reservados a los integrantes del órgano que hayan votado en contra de forma expresa. Al abandonar el pleno en solidaridad con su compañera, los votos de los concejales del PP computan como abstención.

Pese a ello, la portavoz del PP en Cangas y diputada, Dolores Hermelo, y el concejal Pío Millán anunciaron ayer la estrategia que seguirán para intentar frenar la subida. El primer paso será presentar ante la propia Mancomunidade un recurso de reposición, para el que tendrán un mes de plazo desde la publicación de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza. Uno de los principales argumentos que esgrimen es que una parte importante de las miles de alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública “no obtuvieron respuesta, tal y como exige la ley”, sostiene Hermelo.

Fran G. Sas / Pablo Hernández Gamarra

Si este trámite no prospera, los concejales del PP de Bueu, Cangas y Moaña recurrirán la ordenanza por la vía judicial ante el Contencioso-Administrativo, pero lo harán como vecinos afectados. “Tenemos ese derecho porque todos residimos en la comarca y se nos va a aplicar la nueva tasa”, apuntó Millán.

Además, el PP elaborará un modelo de recurso para facilitar que se sumen los contribuyentes que lo deseen. Los populares aseguran que plantarán “cara” a lo que califican como “el tasazo” y afirman que se pretende hacer pagar a familias y pymes “la mala gestión del BNG en la Mancomunidade”. También lanzan un compromiso político: cuando gobiernen en los concellos y en el órgano supramunicipal, “revisarán esta ordenanza para bajar el recibo e implantar un modelo más justo, participativo y social”.

Para el grupo mayoritario de la oposición, sin embargo, el problema de fondo “no es jurídico, sino político”. Considera que el gobierno de la Mancomunidade —integrado por BNG, PSOE y EU— aprobó una subida “desproporcionada” que, en muchos casos, “duplica” los recibos de familias, autónomos y pequeños negocios, sin atender las más de 3.500 alegaciones presentadas. Los populares hablan de “una década de mala gestión”, con un contrato “caducado” y sin inversiones en maquinaria ni en sistemas de reciclaje. Como consecuencia, añaden, se recicla menos de lo que marca la normativa, lo que incrementa el coste final que ahora “se pretende trasladar” a los vecinos.

Postura del PSOE

El edil del PSOE de Moaña Mario Rodríguez, que se abstuvo en la votación —distanciándose de sus compañeros de Bueu y Cangas, que votaron a favor—, aseguró que sintió “profunda vergüenza” en la asamblea del viernes al presenciar “cómo los extremos convertían un debate que debía ser técnico en un espectáculo de confrontación”. Cargó contra el PP por “incitar al malestar vecinal” y contra la alcaldesa por “intransigencia” y por “actuar de forma rígida”. Defendió que su abstención fue “un ejercicio de responsabilidad”.

Redes sociales: La foto resume el circo de la asamblea»

La confrontación política alrededor de la subida de la tasa de la basura se trasladó a la ciudadanía a través de las redes sociales, con cientos de comentarios en los posts sobre las nuevas tarifas y sobre la trifulca ocurrida en la asamblea del viernes.Se pueden leer opiniones para todos los gustos. Desde los que defienden la expulsión de Estela Santomé y cargan contra el PP hasta los que consideran su expulsión desproporcionada y cargan contra la subida encabezada por un gobierno comarcal tripartito de izquierdas.«Fóra da democracia, nin máis nin menos. Un grupo político que tilda de golpe de estado todo aquilo que non lles favorece políticamente», señala un usuario de Facebook ante las acusaciones del PP a Leticia Santos. La postura contraria defendía una usuaria: «No se puede echar a nadie de un pleno, ¿qué se cree?». Otros reparten responsabilidades: «Esta foto resumen el circo montado alrededor de una asamblea».