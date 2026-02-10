Sin «Posta do Pau» en el Entroido de Meira
El Entroido tradicional de Meira, en Moaña, se celebra este año sin el tradicional tronco de eucalipto que una semana antes a la bajada de Madamas e galáns de este domingo se colocaba en Samertolaméu y anunciaba que había llegado el carnaval. La sucesión de borrascas ha llevado a la Asociación Meiramar-Axóuxeres, como organizadora junto al Concello de Moaña, a suspender esta «Posta do Pau» por seguridad y ante el peligro que supone tener un elemento como un eucalipto, fino pero de varios metros de altura, anunciando que Meira está de entroido.
Si el tiempo lo permite, la bajada de Madamas e galáns se celebrará con normalidad el domingo 15 a partir e las 17:00 horas desde el Paso Redondo.
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Multa de 2.000 euros y retirada del carné durante 18 meses por quintuplicar la tasa de alcohol en Bueu
- El derrumbe de un muro en la zona trasera de Altamira pone en entredicho el parking
- Vecinos de Darbo alertan de que hay dos personas hospitalizadas, supuestamente por beber agua contaminada por hidrocarburos
- La Mancomunidade aprueba subir el recibo de la basura y el PP abandona la asamblea tras la expulsión de Estela Santomé
- San Blas no falta a su cita con la bendición de los panes
- El comedor social de Cangas pide una litera para una familia sin recursos