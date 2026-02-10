Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin «Posta do Pau» en el Entroido de Meira

La &quot;Posta do Pau&quot; del año pasado en Samertolaméu.

La "Posta do Pau" del año pasado en Samertolaméu. / Santos Álvarez

El Entroido tradicional de Meira, en Moaña, se celebra este año sin el tradicional tronco de eucalipto que una semana antes a la bajada de Madamas e galáns de este domingo se colocaba en Samertolaméu y anunciaba que había llegado el carnaval. La sucesión de borrascas ha llevado a la Asociación Meiramar-Axóuxeres, como organizadora junto al Concello de Moaña, a suspender esta «Posta do Pau» por seguridad y ante el peligro que supone tener un elemento como un eucalipto, fino pero de varios metros de altura, anunciando que Meira está de entroido.

Si el tiempo lo permite, la bajada de Madamas e galáns se celebrará con normalidad el domingo 15 a partir e las 17:00 horas desde el Paso Redondo.

