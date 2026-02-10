La Policía de Bueu denuncia a cuatro dueños de perros y decomisa uno

La Policía Local de Bueu realizó entre el jueves y el domingo hasta seis intervenciones relacionadas con perros. Los animales estaban extraviados o sueltos por la vía pública, con el agravante de que uno de los canes es un ejemplar incluido en la lista de razas potencialmente peligrosas. El balance de estas actuaciones deja cuatro denuncias por una presunta infracción de la Lei 4/2017 de Protección e Benestar dos Animais de Compaña en Galicia y el decomiso del perro catalogado como potencialmente peligroso porque carecía de la documentación obligatoria que fija la normativa vigente.

En todos los casos los agentes de la Policía Local acudieron a los lugares en los que estaban los animales a requerimiento de vecinos y viandantes. Alguno de los perros se encontraba extraviado y los otros estaban sueltos y sin vigilancia en la vía pública, en lugares como Castrelo, Cabalo o Montemogos. «Algunos molestaban y atemorizaban a los viandantes. Uno de los perros incluso mordió a una persona, lo que pone de manifiesto el riesgo real que supone la falta de control sobre los animales», subrayan desde la Policía de Bueu.

La legislación obliga a los propietarios a adoptar todas medidas necesarias para que los perros «no circulen libremente por la vía pública ni por espacios de uso común», con el objetivo de evitar accidentes o situaciones de riesgo. La tenencia de un animal de compañía, independientemente de su raza, implica «una responsabilidad constante, que va mucho más allá de su alimentación».

El caso más llamativo en el que tuvo que actuar estos días la Policía de Bueu fue el de un perro de una raza catalogada como potencialmente peligrosa y que se encontraba suelto en la parroquia de Beluso. «Se trata de un animal por el que recibimos múltiples llamadas en ocasiones anteriores. Pero cuando llegábamos al lugar ya no estaba o lo habían recogido», explican desde la jefatura. En esta ocasión la patrulla que se encontraba de guardia localizó al perro y tras recogerlo se comprobó que carecía de la documentación obligatoria que exige la ley para estos animales. Esta fue una de las intervenciones que derivó en una denuncia administrativa ante la Xunta de Galicia y en el decomiso del can, que se encuentra temporalmente acogido en un refugio.

La normativa sobre animales de compañía establece que los perros no pueden circular sueltos por la vía pública, sino que deben ir atados de una correa y junto a sus dueños. «Y en el caso de que pertenezcan a una raza catalogada como potencialmente peligrosa deben llevar bozal», subrayan desde la Policía.

Por ello se hace un llamamiento a la colaboración y, especialmente, al «sentido común» para tener en cuenta las obligaciones y responsabilidades que conlleva tener un animal de compañía, con independencia de su raza. «Incumplir la normativa en materia de tenencia responsable de animales puede dar lugar a sanciones administrativas, además de otras acciones legales, con el objetivo de preservar la convivencia y la seguridad en el municipio», advierten desde la Policía de Bueu.