Cultura
O entroido de Ons, un orgullo galego
Esta celebración, recuperada en 2025, forma parte dunhas xornadas dixitais
A comunidade dixital Orgullo Galego aproveita estas datas para celebrar as súas V Xornadas de Entroido, que se poden seguir a través das plataformas YouTube, Ivoox e Spotify. A programación deste ano inclúe un apartado específico para o entroido tradicional da illa de Ons, que foi recuperado en 2025 despois de medio século sen celebrarse. A edición deste ano este ano, co «Dominko ghordo», estaba prevista para esta pasada fin de semana, mais a meteoroloxía obrigou a cancelalo.
Orgullo Galego é unha comunidade dixital en lingua galega, que funciona desde 2016 e que ten como obxectivo divulgar a lingua, cultura, tradicións e actualidade de Galicia. Así, as súas xornadas ao redor do entroido ofrecen unha oportunidade para coñecer un pouco mellor a historia deste festa na illa de Ons e a súa figura máis característica, os mudados.
Os seus responsables falaron co profesor e investigador José Manuel Dopazo, cuxo traballo de investigación resultou fundamental para a recuperación desta festa. A conversa xa se pode visualizar e escoitar a través das plataformas dixitais de Orgullo Galego, que contan con máis de medio millón de seguidores.
O entroido de Ons comparte protagonismo nestas xornadas coas mascarada do Val do Támega e adxacentes, o «antroido» de Cerqueda (Malpica), Ribadetea, Camba (Laza) e A Fonsagrada. A programación complétase cunha conversa co fotógrafo Roberto de la Torre sobre o papel dos fotógrafos na tradición.
Desde a comunidade Orgullo Galego sinalan que nas cinco edicións destas xornadas dixitais deuselle voz e visibilidade a ducias de entroidos galegos e a investigacións ao seu redor, unhas conversas que acumulan máis de 60.000 reproducións entre todas as plataformas.
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Multa de 2.000 euros y retirada del carné durante 18 meses por quintuplicar la tasa de alcohol en Bueu
- El derrumbe de un muro en la zona trasera de Altamira pone en entredicho el parking
- Vecinos de Darbo alertan de que hay dos personas hospitalizadas, supuestamente por beber agua contaminada por hidrocarburos
- La Mancomunidade aprueba subir el recibo de la basura y el PP abandona la asamblea tras la expulsión de Estela Santomé
- San Blas no falta a su cita con la bendición de los panes
- El comedor social de Cangas pide una litera para una familia sin recursos