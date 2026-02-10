Moaña reúne a alumnos para debatir sobre la ultraderecha y el PP critica que se intenta aleccionar a los estudiantes

Una jornada de debate, sobre la ultraderecha, para estudiantes de los dos institutos de Moaña, organizada por el gobierno del BNG como una actividad de Memoria Histórica denominada "Queremos escoitarvos", ha levantado ampollas en el PP local que critica la "utilización partidista y sectaria" de esta programación con la que, añade, "se intenta aleccionar al estudiante". La jornada está prevista para este miércoles, 11 de febrero, en el salón de plenos, a las 18:00 horas, bajo el título y pregunta "Incrementaria o benestar da ciudadanía un goberno da ultradereita?". Será abierta al público y retransmitida vía streaming.

La concejala de Memoria Histórica en el gobierno de Moaña, María Ortega, asegura que se trata de una actividad que se propuso a final del año pasado a los dos institutos para participar en un debate y desde el Concello sólo se marcaron las condiciones, como que en el debate participaran dos equipos de 4 alumnos, uno por cada instituto. Añade que los profesores aceptaron y se encargaron de elegir a los estudiantes que proceden todos de las clases optativas de Oratoria. El Concello estableció unas normas de tiempo de 5 minutos para explicar cada postura y réplicas de 3 minutos. La concejala asegura que los dos equipos no sabrán hasta antes de iniciar el debate qué opción defenderán si la ultraderecha incrementará el bienestar social o no. Añade que lo que se buscaba con esta actividad es que el alumnado aprendiera a hacer búsquedas y crear opinión propia para que ellos opinen: "Lo que nos interesa es que el alumnado trabajara en un argumentario". Asegura ante las críticas del PP, que políticamente ellos no se metieron en nada más, ni siquiera estarán moderando, ya que se encargará la coordinadora de las actividades de Memoria Histórica en el Concello, Montse Fajardo.

Los populares de Moaña, liderados por Alfonso Piñeiro, señalan que están alejados de los postulados políticos y las propuestas de los partidos de la ultraderecha, pero critican que el Bloque trate de emplear estas acciones formativas, pagadas con dinero público y orientadas a menores de edad, para criticar opciones políticas distintas de la suya e intentar de conseguir apoyo electoral. Señalan que sólo el cartel de presentación, presentando unas opciones mucho más bonitas que otras y agradables que otras, "ya demuestra las verdaderas intenciones sectarias del BNG local". También dice que sería muy interesante llevar a cabo "un debate juvenil sobre si la gestión del nacionalismo radical incrementaría el bienestar de la ciudadanía e incluso podría hablarse de casos prácticos como la recogida de la basura, el hundimiento de O Con o el paseo de Seara, por citar algunos ejemplos".