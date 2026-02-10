Infraestructuras
Moaña licita la reforma del pabellón deportivo de O Rosal
REDACCIÓN
Moaña
El Concello de Moaña inició la licitación del proyecto de reforma del pabellón deportivo de O Rosal. Sale a concurso por un precio base de 162.443,35 euros sin IVA y las empresas interesadas deben presentar sus ofertas antes del 25 de febrero. La obra deberá estar lista en el mes de abril. Está financiada en su mayor parte por la Diputación a través del Plan de Infraestructuras Deportivas.
La actuación incluirá, entre otras mejoras, la renovación de la carpintería interior de la zona de vestuarios y la mejora de la ventilación. También se instalará una nueva impermeabilización para atajar filtraciones.
