El mal tiempo inutiliza los pabellones de Romarigo, Coiro y Darbo y paraliza obras "fundamentales"

La sucesión de temporales de lluvia y viento está haciendo estragos en las infraestructuras públicas de Cangas, donde los pabellones de Romarigo, Coiro y Darbo están inutilizados por anegamiento y por daños estructurales en este último, que han obligado a suspender actividades deportivas y festivas, como la celebración del Carnaval. Además, el Concello reconoce «atrasos en varias obras municipais» fundamentales que atribuye al tren de borrascas, como la renovación del césped en el campo de O Morrazo, donde juega el Alondras, el plan de bacheos en distintos viales, la colocación del tejado en las antiguas viviendas de profesores de Nazaret o la sustitución de colectores de saneamiento bajo la alameda de Aldán. El gobierno local pide paciencia a los usuarios, recalca que el aplazamiento pretende evitar problemas de seguridad y ejecución, y anuncia que se acometerán cuando el tiempo mejore.

Una usuaria muestra las humedades en el pabellón de Romarigo. | SANTOS ÁLVAREZ

El pabellón del Ceip San Roque padece un problema que afecta a la estructura de las instalaciones, con pilares y cerchas de hierro corroídas por el óxido, lo que ha obligado a cerrarlo y suspender las actividades deportivas que acoge. La alcaldesa, Araceli Gestido, rechaza las críticas del PP sobre este asunto y asegura que esas deficiencias no fueron advertidas en una primera visita de los técnicos municipales, sino en una segunda realizada el jueves. Anuncia que encargará una inspección a una empresa del sector y un presupuesto para solucionar el problema, aunque de momento no puede poner fecha.

El pabellón de San Roque, cerrado por daños estructurales. | SANTOS ÁLVAREZ

También la pìsta del pabellón de Romarigo «vuelve a estar afectada por la humedad, por lo que no está apta para la actividad», comunican desde el club Ánfora de patinaje, que suspendió ayer los entrenamientos y espera «que mejore la situación y podamos vernos celebrando el Carnaval». El club de tenis de mesa Cinania que entrena jueves y viernes esperará a ver que pasa, pero reconoce que el sábado ya entrenaron con agua por los lados de la pista. El Entroido que estaba previsto celebrar este viernes en el pabellón del Ceip de Castrillón, en Coiro, ha tenido que aplazarse por las filtraciones a la grada desde el subsuelo, que ya no puede absorber más agua, señala la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez.

Noticias relacionadas

El gobierno de Cangas confía en que el tiempo mejore para solventar los problemas. Añade que ya tiene «preparados e encamiñados» varios proyectos para mejorar infraestruturas municipales y que el trabajo técnico y administrativo ya está hecho, con contratos formalizados y varias actuaciones ya iniciadas, pero «a execución de moitas delas estase vendo seriamente afectada pola cadea de temporais nas últimas semanas». «As condicións meteorolóxicas adversas, con choivas persistentes e episodios de forte vento, están a impedir que neste momento poidan continuar con normalidade os traballos, tanto por razóns de seguridade como técnicas», sostienen. "Desde o Concello comprendemos a impaciencia da veciñanza ante estes atrasos, pero queremos trasladar unha mensaxe de tranquilidade: os proxectos están preparados, contratados e listos para continuar en canto o tempo o permita. A prioridade é garantir que os traballos se realicen con calidade, seguridade e nas condicións adecuadas», recalcan.