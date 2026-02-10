Evacuan en helicóptero a un marinero de Bueu por un golpe a bordo

Un marinero de Bueu tuvo que ser evacuado en helicóptero en la mañana del lunes cuando su barco navegaba a unas 11 millas de la costa de A Coruña. El tripulante es el jefe de máquinas del barco y uno de los armadores del pesquero «Hermanos Soage» y según explican estaba trabajando cuando se rompió un latiguillo de la máquina y le golpeó en la zona de la cabeza y el rostro.

Por precaución se optó por avisar a Salvamento Marítimo, que recogió al hombre y lo trasladó al aeropuerto de A Coruña y luego fue llevado a un hospital. Afortunadamente las pruebas a las que fue sometido descartaron lesiones graves. Durante la misma jornada del lunes recibió el alta hospitalaria y ya se encuentra en su domicilio.

La evacuación se realizó en unas condiciones meteorológicas y marítimas muy complicadas debido al tren de borrascas que afecta a Galicia. De hecho, desde Salvamento Marítimo explican que la evacuación del jefe de máquina del «Hermanos Soage», de 49 años de edad, se realizó durante el mismo operativo en el que el helicóptero «Helimer 402» rescató a los siete tripulantes del pesquero «Itoitz», a unas 30 millas de A Coruña. El patrón de este barco ordenó sacar las lanchas salvavidas debido a la escora del barco y la tripulación fue rescatada en primera instancia por otro pesquero, el «Abra de Muxía», donde permanecieron hasta su evacuación a bordo de la aeronave de Salvamento Marítimo. Las condiciones del mar aún no permiten e acceder al «Itoitz», que sigue a la deriva.