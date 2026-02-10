Culpan a las obras en la EP-1.002 del estado del lavadero de A Regueira

El Concello de Cangas lleva semanas actuando en el lavadero de A Regueira, que se encuentra inundado y el gobierno local responsabiliza de esta situación a a las obras que la Diputación de Pontevedra realiza en las aceras de la carretera Herbello-Madalena. Afirma que, desde el primer día que se detectó el problema, a finales de enero, los servicios municipales no dejaron de intervenir de manera continua: limpiando, desatascando, vaciando el agua acumulada y retirando la arena y los sedimentos. Estas actuaciones se repitieron durante todo este tiempo, con el objetivo de minimizar los daños y garantizar la seguridad y salubridade de la zona, a pesar de no ser una causa generada por el propio concello.

Según el gobierno local, todo apunta a que las obra de la Diputación canalizaron incorrectamente el agua hacia el lavadero, provocando una acumulación constante que hace ineficaces las actuaciones puntuales mientras no se corrija el origen del problema. Esta situación ya fue detectada y trasladada al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que constató la evidencia.

En este sentido, ante la falta de una solución definitiva, desde el concello de Cangas se considera que ya no es suficiente con las actuaciones de contención ni con los informes técnicos, sino que es necesario asumir responsabilidades y actúa de manera inmediata en la causa del problema. El Concello exige a la administración responsable de las obras que adopte las medidas necesarias para evitar que esta situación continúe en el tiempo , pues afecta a un espacio público, patrimonial y de uso vecinal.

«Queremos trasladar a los vecinos un mensaje claro: el Concello está actuando desde el primer día, pero no puede ni debe asumir en solitario las consecuencias de una obra ajena. Seguiremos insistiendo hasta que se ofrezca una solución definitiva y se restituya la normalidad en el lavadero.