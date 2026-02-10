El nuevo edificio de 26 pisos en Ramón Cabanillas sustituye los bajos comerciales por garajes

El Concello de Moaña ha dado luz verde, ayer en Xunta de Goberno Local, a la construcción del nuevo edificio de viviendas que una promotora tiene proyectado en la céntrica calle Ramón Cabanillas. Tendrá 26 pisos y durante las últimas semanas la administración local estuvo analizando la última documentación para otorgar la licencia de obras. El inmueble tendrá un sótano, un bajo, tres plantas y una planta más bajo cubierta. Destaca que no tendrá bajos comerciales, en una calle en la que precisamente se han cerrado numerosos negocios a lo largo de los últimos años.

Este inmueble se levantará en el mismo solar, en primera línea de carretera, en el que se demolieron dos estructuras en estado muy precario a finales de la primavera de 2025.

En lo que a las viviendas respecta en el bajo cubierta se distribuirán cinco pisos de tres dormitorios cada uno con dimensiones que irán entre los 87,5 y los 96,70 metros cuadrados. En cada una de las tres plantas principales habrá dos viviendas de tres dormitorios y con unas dimensiones de entre 99 y 101 metros cuadrados. Otros cuatro pisos de cada planta tendrán dos dormitorios y sus dimensiones irán entre los 72,25 y los 75,45 metros cuadrados. Por su parte la vivienda de cada planta con un solo dormitorio tendrá unas dimensiones de 47,62 metros cuadrados.

El diseño de los planos del edificio permite que las cocinas y los salones-comedor estén todos orientados hacia la fachada principal que dará con la calle Ramón Cabanillas.

El edificio tendrá dos entradas separadas con sendos portales, así como dos alturas de garaje en el bajo y en el sótano con una capacidad total de 33 plazas, de ahí que en el bajo no esté prevista la habilitación de superficies comerciales. Hay que recordar que cada vez más en Moaña los propietarios de locales comerciales solicitan al Concello un cambio de uso para convertirlos en vivienda, toda vez que existe una demanda muy alta de soluciones habitacionales. Asimismo, dispondrá de 28 trasteros: 11 en el bajo y 17 en el sótano.

El futuro edificio que se levantará en Ramón Cabanillas se suma a los inmuebles construidos en los últimos años de auténtica reactivación del sector y a los otros tres que se están construyendo en estos momentos. Uno de ellos, que deberá estar listo en verano, se levanta en la calle As Barxas y pone en el mercado 11 viviendas. Otros 10 se están levantando en la calle Donato Bernárdez, en la parcela adyacente al puesto de la Guardia Civil. También se está levantando un inmueble en el ámbito de Sisalde, concretamente en la esquina entre las calles Elisa de la Peña González y Rosalía de Castro. Contará con ocho pisos.