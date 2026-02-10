Cangas cierra el año con 3,3 millones de euros de superávit

El Concello de Cangas cierra el ejercicio 2025 con una situación económica que el gobierno municipal califica de sólida y solvente, según refleja la ejecución presupuestaria correspondiente al último trimestre del año. El Concello de Cangas cuenta con un remanente de tesorería (ahorro) de 6 millones de euros y con un superávit de 3.320.000 euros, cifras que en opinión de la concejala de Facenda, Xiana Abal, confirman una mejora notable de la salud financiera municipal fruto de una «gestión rigurosa y responsable».

El saldo positivo se explica, según Xiana Abal, por el incremento de ingresos procedentes del Estado, pero también por el esfuerzo realizado a lo largo del mandato para ordenar las cuentas municipales, cumplir con las obligaciones pendientes y garantizar la estabilidad presupuestaria, permitiendo que el Concello de Cangas recupere solvencia financiera municipal, permitiendo que el Concello recupere solvencia financiera tras años de dificultades, recuerda la concejala nacionalista.

Los datos de ejecución presupuestaria avalan la buena gestión del gobierno, asegura la edil. Al cierre del ejercicio, el Concello reconoció obligaciones por un importe total de 19.130.076,27 euros, destinando más de 8,5 millones de euros a gastos de personal, cerca de 6 millones a bienes corrientes y de servicios, más de 2 millones a inversiones reales y más de un millón de euros al pago de la deuda financiera. «Estos datos amosan que o Concello mantivo a súa actividade, garantiu os servicios públicos e cumpriu cos seus compromisos económicos», manifiesta.

Otro indicador clave de la solvencia económica municipal es el periodo medio de pago a proveedores, que se sitúan en 1,70 días, muy por debajo del límite legal. Este dato confirma que el Concello paga en plazo, con agilidad y con plena seguridad jurídica, reforzando la confianza de los proveedores y del tejido económico local».

Para Xiana Abal, el resultado global es una situación financiera saneada: Cangas tiene superávit, remanente de tesorería y cumple con los plazos de pagos, lo que le permite estar en condiciones de avanzar hacia una nueva etapa en la que ese ahorro municipal pueda transformarse en inversiones útiles para los vecinos.

Desde el gobierno local también se destaca que el objetivo ahora es convertir esta solvencia económica en mejoras reales en los servicios públicos, en las infraestructuras y en los espacios públicos, en las infraestructuras y en los espacios municipales , siempre dentro del marco legal y con la máxima responsabilidad. En este contexto, el gobierno municipal se reunirá hoy por la tarde para organizar y definir las prioridades de inversiones, con el fin de trasladar cuanto antes esa información a la oposición y abrir un espacio de diálogo que permite avanzar con consenso.

El Concello de Cangas afronta este momento con una base económica sólida y cuenta con la voluntad de colaboración de las instituciones. «Agárdase que, desta vez, todas as forzas políticas estean á altura e contribúan a desbloquear os mecanismos necesarios para que este aforro municipal pida empregarse en beneficio do conxunto da veciñanza, permitindo así que Cangas continúe avanzando.