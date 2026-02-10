Bueu recibirá menos dinero de la Xunta para los socorristas

El Concello de Bueu optará este año de nuevo a cuatro banderas azules y desplegará el servicio de socorrismo y salvamento en cinco playas. Un contrato para el que ya asume que contará con menos financiación por parte de la Xunta de Galicia. La Consellería de Presidencia publicó el 13 de febrero la convocatoria de ayudas a la que se pueden acoger los ayuntamientos, que este año viene con una mala noticia para los consistorios: la cuantía máxima que podrán percibir baja de 40.000 a 30.000 euros. «Todas as axudas son benvidas e as agradecemos moito, pero entendemos que neste asunto non se poden rebaixar porque estamos a falar de seguridade e prevención», argumenta la concejala de Turismo de Bueu, Silvia Carballo.

Las bases publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) recogen que la partida presupuestaria que se destina a este concepto es la misma que en 2025, un total de 1,5 millones de euros. La diferencia estriba en cómo se repartirá ese dinero. Hasta el año pasado la Xunta establecía que el importe máximo que podía recibir un concello era de 40.000 euros. Un tope que de cara al verano de 2026 se reduce de manera significativa.

La resolución publicada el 13 de febrero establece hasta cuatro tramos, en función de la puntuación acreditada: el grupo 1 (con 74 puntos o más) recibirá un máximo de 30.000 euros; el grupo 2 (entre 50 y 74 puntos) un máximo de 17.100 euros; el grupo 3 (entre 25 y 49 puntos) un máximo de 11.300 euros; y el grupo 4 (menos de 25 puntos) un máximo 7.500 euros.

A la hora de puntuar las solicitudes la Xunta tiene en cuenta aspectos como el número de zonas de baño registradas, la cifra de banderas azules, la población del municipio o si está adherido al plan específico de salvamento en playas de Galicia (Sapraga). «Desde Bueu cumprimos con todos os requisitos para estar no grupo de máxima puntuación, pero todo indica que este ano volverán a reducir a cuantía da axuda que percibimos», apunta Silvia Carballo. En 2024 la subvención fue de 35.000 euros, en 2025 bajó a 30.000 euros y con los nuevos topes de la convocatoria de 2026 se asume que la aportación autonómica volverá a menguar.

Bueu apuesta desde hace años por cubrir el servicio de socorrismo a través de una empresa, una decisión que se adoptó tanto por las limitaciones a la contratación temporal como por las dificultades para cubrir las plazas en los procesos selectivos. En 2025 la licitación no se hizo por un año, sino para un periodo de tres veranos. El coste anual se estima en más de 140.000 euros.

Este año la candidatura a las banderas azules vuelve a incluir a Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon. El servicio de salvamento estará operativo en estos cuatro arenales y en la playa urbana de Banda do Río, para la que se quiere recuperar esta distinción. «Pero esta redución nas axudas fai moi difícil poder estendelo a outras praias. A intención para o futuro é dotar tamén a Tuia deste servizo porque é un areal grande e que pode resultar perigoso», concluye la concejala de Turismo.