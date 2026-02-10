El bonetero japonés centenario convertido en un lugar para las gaviotas.

Una de esas borrascas con nombre acabó con el árbol centenario ubicado en la avenida Castelao de Cangas. Las gaviotas de inmediato utilizaron su tronco talado para husmear y comprobar si lo que guarda la bosla es basura o los brotes del bonetero, que los expertos confían en que den vida.

Política de fuentes y lavaderos

Pensé que ya se había escrito todo sobre los lavaderos, no solo aquí en O Morrazo, sino en otras zonas de la geografía gallega. Pensé que era algo superado, una reliquia del pasado que alguien, en un momento dado, eligió de estandarte de la recuperación patrimonial. Así supuse que se había acabado esa cansina y torpe política de fuentes y lavaderos. Desafortunadamente estaba equivocado. Se sigue haciendo política de fuentes y lavaderos, pero no por una decisión de los políticos, sino porque los vecinos se mantienen en la idea.

Desde el Concello de Cangas se deben ofrecer soluciones, se debe convocar a los clubes que tienen problemas por el lamentable estado de las instalaciones deportivas, que si bien es cierto es algo que viene heredado desde hace muchos años, no lo es menos de que el ejecutivo está para actuar en esta ocasiones. Es verdad que llueve mucho y todos los días, pero Galicia es famosa por esa razón, así que esta situación no puede detener el deporte cangués. Hay que buscar soluciones.