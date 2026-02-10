Los bateeiros de Moaña trabajan en domingo tras la apertura de Nerga

Todos los polígonos de bateas en los que trabaja el sector mejillonero de O Morrazo se encuentran ahora abiertos a la vez, con una única excepción: el Cangas G, frente a Liméns, que sigue afectado por la toxina desde el 24 de octubre. Una situación así no se daba, al menos, desde el pasado verano.

La actividad se notó en los muelles de Bueu y de A Mosqueira (Moaña), donde se descargó producto incluso en jornada de domingo. En Bueu, ese día se superaron los 300.000 kilos; en A Mosqueira el movimiento fue menor, aunque el sector aprovechó para faenar.

La razón es que los biólogos del Intecmar (Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia) acordaron el sábado la apertura de los polígonos Cangas F (frente a Nerga-Barra) y Cangas H (frente a Areamilla). En estos sectores no se podía extraer producto desde octubre.

Los bateeiros señalan que están tratando de ganar tiempo por el temor a un rebrote de la toxina que vuelva a cerrar las zonas. Además, advierten de que una nueva alerta amarilla por viento y olas, prevista para este martes, podría impedirles regresar a las bateas más próximas a las islas Cíes: “Con mucho mar es peligroso trabajar allí”, alertan.

Entre el domingo y el lunes, al menos cinco camiones se cargaron de bivalvo en el principal muelle de Moaña. La mayor parte del producto se destinará a empresas conserveras para su enlatado y posterior venta en el mercado nacional.

El sector explica que el mejillón de estos dos polígonos recién abiertos es de gran tamaño y buena calidad, aunque se perdió una parte importante al desprenderse de las cuerdas durante los fuertes temporales de este invierno.

Noticias relacionadas

En los viveros de Bueu se puede trabajar desde la pasada semana y en la ría de Aldán desde el 31 de enero.