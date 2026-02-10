Colegios
Asamblea en Reibón por la educación pública
redacción
Moaña
El CEIP Reibón de Moaña, el colegio con más alumnos de la comarca, convoca una asamblea abierta de profesorado para hoy, a las 19.00 horas, en el comedor del centro. La finalidad es que participen familias, Anpas y docentes para analizar y debatir la situación actual y organizar próximas movilizaciones alejadas de siglas con el único fin de «defender una educación pública de calidad».
El centro quiere una reflexión colectiva ante cuestiones como la capacidad para atender las necesidades individuales del alumnado, la reducción de las ratios en las aulas, menos carga burocrática y más tiempo para educar, infraestructuras deficitarias en los centros o la necesidad de actualizar la financiación de los colegios.
