La Xunta firma con los GALP su extensión hasta 2029

La titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde, se reunió con los máximos representantes de los Grupos Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) de Galicia para firmar un convenio de colaboración que permitirá extender el periodo de trabajo de estos grupos hasta el año 2029. Entre los presentes estaba el patrón mayor de la Cofradía de Aldán-O Hío, Juan Manuel Gregorio, que es el presidente del Galp Ría Vigo-A Guarda. Los Galp canalizan las ayudas económicas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) y de la propia consellería, que en la ampliación de este periodo movilizará 10,2 millones de euros. La conselleira de Mar aprovechó la firma de los convenios con los representantes de los Galp para animarles a «fomentar a economía azul nas rexións pesqueiras e acuícolas, divulgar o patrimonio marítimo-cultural e reforzar o papel dos distintos axentes vinculados ao sector».

El actual periodo de los GALP inicialmente cubría el marco temporal entre 2021 y 2027, que ahora se amplía hasta el año 2029.