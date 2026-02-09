Ferral a Caamaño: «Para proteger la salud de los moañeses deben volver las urgencias»

Las protestas semanales para reclamar el regreso del servicio de urgencias a Moaña —centralizado en el centro de salud de Cangas desde marzo de 2020— cumplieron ayer su semana 222. La concentración volvió al entorno de la Casa do Mar, con el edificio cerrado por ser domingo, después de que la plataforma trasladase la movilización de la semana anterior a la manifestación celebrada en Santiago de Compostela.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade de Moaña, Gabriel Ferral, fue contundente al valorar la visita del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el pasado martes a Cangas. Gómez Caamaño aseguró que se analizará la posibilidad de dotar al nuevo centro de salud de Sisalde de urgencias «en el momento de la apertura». Añadió que la decisión se basará «en principios de asistencia sanitaria, con la intención de proteger la salud de la población y también proteger las necesidades de los profesionales sanitarios», en un contexto de «déficit de médicos de atención primaria».

Ferral replicó ayer que «para proteger la salud de los moañeses es indispensable que las urgencias vuelvan inmediatamente y dejen de aniquilar nuestra atención primaria». También lamentó que la moción de la plataforma para pedir apoyo a la manifestación de Santiago recibiese el voto favorable de BNG y PSOE, pero la abstención del PP, sin explicación. «Nos preocupa mucho el silencio del PP. Es un silencio cómplice con la política sanitaria de la Xunta. En un asunto tan sensible para los vecinos como el de las urgencias, o se está con nosotros o se está contra nosotros», afirmó.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), volvió a intervenir para insistir en el cumplimiento del convenio: «Seguimos insistiendo en lo que dice el convenio. ¿Cómo vamos a fiarnos de una administración que no cumple ni siquiera con sus contratos firmados?». Santos considera que la postura de estudiar la opción de las urgencias una vez entre en funcionamiento el nuevo centro de salud «ya quedó rechazada», porque «se firmó y rubricó que el nuevo centro de salud tiene que abrir con el Punto de Atención Continuada (PAC)».

La regidora animó a los asistentes a acudir disfrazados a la protesta del próximo domingo ante el centro en obras, «ya que a la Xunta parece divertirle tenernos aquí 222 semanas pidiendo lo que debemos tener». También llamó a participar este martes en un acto organizado junto a colectivos de personas con discapacidad, «para escuchar de primera mano los problemas que les supone acudir a Cangas para las urgencias».