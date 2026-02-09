La Misericordia mantiene el timón

La Cofradía de la Misericordia ha renovado su confianza en la actual junta directiva que ha sido reelegida, en reconocimiento a su «entrega, responsabilidad y compromiso con la vida y los valores de la Hermandad». Tras la votación, «sin incidentes», se proclamó a la presidencia de la entidad, donde repite Luis Lorenzo Soliño. Como vicepresidente figura Manuel Parcero González; secretaria, Ana Martínez Vidal; y tesorera, Áurea Vidal Fandiño. Los vocales son Andrés Jesús Rodríguez Lemos, Diego Bernárdez García, Emilio Santomé Corrales, Antonio Costa Goberna, Juan Acuña Castro, José Piñeiro Cordeiro, María Lorenzo Martínez, Benigna Santos Paredes, David Martínez García, Serafín Villar González y María Germade Fernández.

Con la reelección «se renueva la confianza por una trayectoria caracterizada por la entrega generosa, la responsabilidad prudente y el sincero compromiso con la misión evangelizadora de la Iglesia y la vida interna de la entidad», destacan desde el colectivo. «Es un reconocimiento a una gestión desarrollada con espíritu de comunión eclesial, respeto escrupuloso a las tradiciones piadosas y cuidado diligente de los cultos, así como a una acción de gobierno ejercida con sentido pastoral, fidelidad a los estatutos y obediencia a la autoridad eclesiástica», añaden.

El resultado se trasladó al párroco, «en un gesto de respeto y comunión con la Iglesia». También se pondrá en conocimiento del Arzobispado para su ratificación o confirmación, cumpliéndose así «con los requisitos canónicos pertinentes», y los cofrades asistentes participaron en la celebración de una «Misa de Te Deum, elevada en acción de gracias y para implorar la maternal intercesión de los Santos Patronos y Sagrados Titulares de la Cofradía, encomendando a su amparo el nuevo mandato», comunican.

La reelección, abundan, supone un respaldo a una labor «marcada por una actitud constante de servicio, cercanía y dedicación a los hermanos, así como una gestión responsable orientada al fortalecimiento espiritual, patrimonial y organizativo de la cofradía». Durante su etapa al frente de la Misericordia, los reelectos «han demostrado una profunda implicación promoviendo el trabajo en equipo, el respeto a las tradiciones y el cuidado de los cultos, actos y actividades» de la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes, «siempre desde una actitud de diálogo y compromiso cristiano».