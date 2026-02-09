O Rompeolas
Jimenos Band: música y humor en el Auditorio
Centenares de personas colmaron el Auditorio de Cangas el sábado por la noche para disfrutar de 100 minutos de concierto de esta banda de Valladolid que rinde tributo a «maestros» de la música española como Sabina, Serrat, Aute, Manolo García, Víctor Manuel o Raphael. No querían irse y pidieron más.
El agua turbia de Cangas, hasta en los conciertos
La polémica en torno al abastecimiento de agua municipal, tras los residuos contaminantes en la captación de Anguieiro, se coló incluso en el espectáculo musical del sábado por la noche en el Auditorio. Nacho Jimeno, cantante de Jimenos Band, salió al escenario con un botijo y, entre trago y trago, ironizó en varias ocasiones sobre las posibles consecuencias de beber agua del grifo. El detalle no pasó desapercibido a los más avispados, como tampoco que el artista culminó su trabajo pleno de vitalidad.
Y luego, a la playa de Barra
Traían aprendido que la playa de «La Barra» es un paraíso que estaban dispuestos a no perderse. No ha trascendido en qué quedó la cosa...
