La «incapacidad de gestión» del tripartito afecta a la actividad deportiva, critica el PP

El gobierno tripartito de Cangas (BNG, PSOE y EU), «vuelve a demostrar su incapacidad para gestionar las instalaciones deportivas municipales», critica el PP poniendo como ejemplo que «en menos de un mes, dos espacios deportivos clave han quedado inutilizados: primero la nave de deportes náuticos y ahora el pabellón del CEIP de San Roque, que lleva más de una semana cerrado y precintado sin una solución real».

En concejal José Luis Gestido recuerda que la semana pasada se detectaron «graves separaciones entre las paredes y los pilares del pabellón». El arquitecto municipal emitió un informe «claro» sobre los trabajos necesarios para corregir la situación y garantizar la seguridad, pero el gobierno local optó por ejecutar otros trabajos distintos, «ineficaces y alejados de las recomendaciones técnicas». El resultado, lamentan, «es una instalación cerrada, abandonada y sin fecha de reapertura».

Esta «nueva chapuza» municipal está provocando «un perjuicio directo al deporte base y a la vida social de Cangas». El Club de Tenis de Cangas (Cluteca), el club de balonmano y el ANPA del CEIP de San Roque, entre otros colectivos, «se han visto obligados a suspender entrenamientos y competiciones, afectando a niños, jóvenes y familias que cumplen con sus compromisos deportivos mientras el Concello incumple los suyos», critican los populares. Añaden que desde el ámbito deportivo y social se denuncia que «no estamos ante un hecho puntual, sino ante una forma de gobernar basada en la improvisación, la falta de planificación y el abandono del mantenimiento preventivo. El gobierno de BNG y PSOE solo actúa cuando el problema estalla, y aun así lo hace tarde y mal», arremete Gestido.

Avisa el PP que Cangas no puede permitirse que sus instalaciones deportivas se conviertan «en espacios inseguros, cerrados o inutilizables», y exigen explicaciones al gobierno local, la ejecución urgente de las obras necesarias y un plan serio de mantenimiento de instalaciones municipales.