Un domingo en la batea: más de 300 toneladas de mejillón en el muelle de Bueu

Después de más de 185 días consecutivos de cierre y perder la campaña de Navidad el sector bateeiro de Bueu no para ni en domingo. Ayer había tal actividad y tránsito de camiones que nadie diría que se trataba de una jornada dominical. Se estima que durante la mañana pasaron por la báscula del muelle de Bueu al menos 15 camiones, que en total transportaban más de 300 toneladas (300.000 kilos) de mejillón de los tres polígonos bateeiros de la localidad.

La imagen de este domingo en Bueu ilustra a la perfección el final de uno de los episodios de toxina más prolongados en las rías gallegas. El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) autorizó la apertura de las dos principales zonas de producción a primera hora del martes. Ese día la descarga fue casi testimonial porque no hubo apenas tiempo de reacción para la venta y descarga del producto. Pero desde el miércoles la actividad ha sido frenética. Resulta imposible vaticinar cuánto puede durar esta apertura y los mejilloneros necesitan colocar la producción antes de que la toxina vuelva a hacer acto de presencia. La experiencia dice que a lo largo del mes de marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera, suele registrarse el primer afloramiento del año.

Ahora mismo la ría de Pontevedra está completamente abierta. El último polígono que restaba por abrir era el Bueu B, situado frente al litoral de Beluso, que tiene el visto bueno del Intecmar desde el jueves. Las primeras bateas en abrir fueron las de Combarro –los polígonos Portonovo A,B y C–, que recibieron la autorización de apertura entre el 22 y el 30 de enero. Las siguientes fueron las de Aldán –los parques Cangas A y B–, en la jornada del 31 de enero. Y durante la primera semana de febrero les tocó a las de Bueu.

Varios camiones de los quince que pasaron durante toda la mañana de este domingo por el puerto de Bueu para cargar mejillón. / Santos Álvarez

Esta primera semana de febrero concluye además con otras dos aperturas en el litoral de O Morrazo, en la bocana de la ría de Vigo. El Intecmar comunicó el sábado el final del cierre de los viveros flotantes de las zonas Cangas F (que se corresponde con Barra-Nerga) y Cangas H (Areamilla), que permanecían cerrados desde finales de octubre. Curiosamente el polígono intermedio, denominado en Cangas G y situado en Liméns, es el único que aún presenta índices de toxina que impiden su reapertura. En todo caso parece que esa autorización no tardará en llegar: la analítica realizada el viernes ya ofreció valores por debajo del máximo permitido. Si durante esta semana se confirma ese resultado en un nuevo muestreo lo más probable es que se levante el cierre.

Desde el Intecmar explican que las condiciones meteorológicas, con el incesante tren de borrascas que afecta a Galicia desde hace semanas, dificultó la toma de muestras en estos polígonos, lo que también contribuyó a demorar su apertura.

Con la autorización para la apertura de los parques bateeiros Cangas F y H solo quedan dos zonas cerradas en toda Galicia: la mencionada Cangas G y la Baiona A.