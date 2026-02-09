Sociedad
El Club Dominó Morrazo celebra su comida anual
El Club de Dominó Morrazo celebró ayer su comida anual de confraternidad que se desarrolló en las instalaciones del Hotel Las Vegas, en Cangas. La cita sirvió para reunir a buena parte de sus integrantes y para brindar por el éxito que supuso la organización del Open Dominó Concello de Cangas, que se desarrolló el fin de semana previo. Este torneo que organiza el Club Dominó Morrazo, presidido por Serafín Docampo lleva ya once ediciones y en esta ocasión reunió a más de medio centenar de parejas de la comarca,Forcarei, Ponte Caldelas, Vigo, Ares y Chantada.
