La zona azul de Moaña crecerá en tiempo y plazas

Ya es oficial. La primera zona azul con aparcamientos rotatorios que Moaña puso en marcha el 1 de diciembre como plan piloto será definitiva y, además, se ampliará a corto plazo.

Así se acordó en la reunión de valoración celebrada esta semana, en la que el Concello reunió a la asociación de comerciantes Acimo, a la Asociación de Hosteleiros y a varias entidades vecinales: Praia-Seara (centro urbano), Bouza-Quintela, Berducedo, Paradela y Tirán, además de otras que no pudieron asistir.

La evaluación general del sistema —22 plazas con estacionamiento limitado— es positiva. Los espacios, ubicados en las céntricas calles Concepción Arenal y Ramón Cabanillas, están regulados actualmente con un máximo de 30 minutos. Según trasladaron los participantes, la rotación funciona y la Policía Local no ha tenido que imponer sanciones durante estos más de dos meses. «Tampoco se recibieron llamadas por uso indebido, lo que demuestra que los conductores de Moaña están dando un ejemplo de respeto a esta medida», señaló la concejala de Mobilidade, Dolores Chapela.

Eso sí, atendiendo a las aportaciones de los colectivos, se acordó ampliar a 45 minutos el tiempo permitido de estacionamiento, en lugar de los 30 actuales. Los vecinos señalaron que el margen era escaso, especialmente en situaciones como trasladar un carrito de bebé. «No ponemos más tiempo porque entendemos que se perdería el efecto rotatorio: el objetivo es que la gente encuentre aparcamiento», explicó Chapela.

La edil recordó también que el límite solo se aplica durante el horario de funcionamiento de la zona azul. Fuera de esas horas —por ejemplo, por la noche— el estacionamiento es libre y no hay controles.

Además, y a petición de comerciantes y hosteleros de otras zonas del municipio, el Concello prevé extender la zona azul a nuevos puntos de Moaña, como ya adelantó FARO. La propuesta incluye habilitar plazas en la calle Daniel Castelao, en A Porta do Sol (Meira) y en nuevos tramos de Ramón Cabanillas y Concepción Arenal, estudiando incluso espacios de carga y descarga fuera del horario reservado para la actividad comercial.

En las próximas semanas, la Policía Local elaborará un plano con la propuesta, que se presentará a los colectivos para buscar el visto bueno definitivo.