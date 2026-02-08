Los vecinos no renuncian al centro de salud en O Hío y el BNG volverá a llevarlo al Parlamento

La confirmación por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de que la Xunta no construirá un centro de salud para O Hío y Aldán y que devuelve al Concello de Cangas los terrenos de O Viso donde estaba previsto levantarlo ha sentado como un jarro de agua fría a los colectivos sociales que lo demandan y también al gobierno local, que los apoya, aunque se resisten a tirar la toalla y anuncian medidas para intentar que el Ejecutivo gallego cambie de opinión. Más de medio centenar de vecinos de O Hío volvieron a reclamarlo ayer, en su concentración quincenal en la Casa da Unión, y a la cita acudieron la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), y el diputado nacionalista Paulo Ríos, que se comprometió a llevar de nuevo el asunto al Parlamento de Galicia e invitó a los vecinos a asistir a la sesión plenaria cuando se debata.

Quieren «pedir contas» al conselleiro sobre sus manifestaciones de que dicho centro de salud no se hará, reiteradas esta semana en una visita a la unidad de drogodependencias (UAD) de Cangas de la que «nin siquera nos avisou, ainda sabendo que pediramos citas con el». Esa negativa «fai dano á veciñanza», lamentan, y recordaron que desde la parroquia salió «un autobús e varios coches particulares» con personas para participar en la reciente manifestación en Santiago en favor de la sanidad pública, y que no piensan ceder, a pesar de este nuevo revés. Las posibles medidas las decidirán «despois do Entroido», anunciaron.

Paulo Ríos calificó de «chulesca» la actitud del conselleiro y recalcó que le pedirá explicaciones parlamentarias en sendas iniciativas que presentará esta semana. También solicitará que se reúna con los vecinos para hablar cara a cara y «render contas» sobre este asunto. El BNG insiste en mantener los pequeños centros próximos a la ciudadanía y sostiene que el de O Hío debe construirse. Los asistentes a la reunión de ayer finalizaron el acto, como ya es costumbre, entonando una canción reivindicativa a la Xunta para que atienda sus demandas.