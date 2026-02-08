El PP critica que el problema del agua en Darbo surgió en diciembre y no se actuó

El Partido Popular de Cangas denuncia que la «gravidade da situación xerada pola posible contaminación da auga en Darbo» fue alertada por los vecinos en escritos remitidos al Concello y a la UTE concesionaria del servicio «desde o mes de decembro», y que los responsables políticos no actuaron con la premura y contundencia necesarias para atajar el problema y evitar «poñer en risco a saúde» de los usuarios. Semanas después se comunicó la hospitalización de dos ancianos de la parroquia en los que se habría detectado presencia de hidrocarburos, según la familia, lo que lleva a los populares a evidenciar «graves deficiencias» en el control del abastecimiento municipal y exigir responsabilidades al gobierno que lidera el BNG.

Algunos residentes en la zona de Darbo que se suministraban de las captaciones de A Madalena donde se detectaron filtraciones contaminantes desde un taller próximo habrían alertado en las fechas navideñas «da posible contaminación da auga e da presenza de substancias estrañas, sen recibir resposta nin solucións efectivas por parte dos responsables municipais nin da empresa concesionaria», lamentan los populares, que consideran «especialmente grave» que, a pesar de las advertencias previas, «non se adoptasen medidas inmediatas nin se trasladase información clara á veciñanza, permitindo que a situación se prolongase ata derivar en consecuencias sanitarias moi preocupantes».

El grupo mayoritario de la Corporación canguesa ha solicitado oficialmente por Rexistro «o informe técnico ao que fan referencia tanto o Concello como a empresa concesionaria, xa que non existe constancia oficial nin acceso á documentación que explique o ocorrido nin as actuacións realizadas». Exigen que dicho informe «se faga público de maneira inmediata», para que todos los vecinos conozcan «con total transparencia que sucedeu, cal foi a orixe da contaminación e que medidas adoptaron realmente para garantir a seguridade do abastecemento».

Noticias relacionadas

“Estamos falando dun asunto extremadamente grave que afecta directamente á saúde pública e que non pode xestionarse con opacidade nin con comunicacións parciais”, señalan desde el grupo municipal popular, que ponen este asunto como un ejemplo más de la «falta de control do goberno local sobre a empresa concesionaria» y de gestión «baseada na improvisación e na ausencia de prevención», además de evidenciar «a falta de investimento e mantemento nas infraestruturas hidráulicas municipais» que llevan años denunciándose «e que agora amosa as súas consecuencias máis graves».