Motivación en la Ludoteca de Moaña

La Ludoteca de Moaña dedica su semana de actividades para niños de entre 4 y 12 años a la motivación, con divertidas actividades como talleres y juegos destinados a motivar a los pequeños, como un motor del aprendizaje al despertar la curiosidad y mejorar el rendimiento. Un taller de varita mágica, juegos de afirmación o talleres de globos, entre las actividades.