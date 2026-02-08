Motivación en la Ludoteca de Moaña
La Ludoteca de Moaña dedica su semana de actividades para niños de entre 4 y 12 años a la motivación, con divertidas actividades como talleres y juegos destinados a motivar a los pequeños, como un motor del aprendizaje al despertar la curiosidad y mejorar el rendimiento. Un taller de varita mágica, juegos de afirmación o talleres de globos, entre las actividades.
