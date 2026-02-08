Naturaleza
El mar arrastra frailecillos muertos hasta Liméns y Ancoradouro
Se recomienda no tocarlos y llamar al centro de recuperación de Carballedo o al 112 porque está activo el protocolo de gripe aviar
Los últimos temporales en el mar han arrastrado en los últimos días ejemplares de frailecillos atlánticos o araos hasta el litoral de O Morrazo. Las aves llegaron a la costa ya muertas y aparentemente sin signos de contaminación. Hasta el momento hay constancia de al menos seis ejemplares en la playa canguesa de Liméns y otros tres en la de Ancoradouro, en el entorno de Cabo Udra (Bueu).
Colectivos ecologistas de O Morrazo advierten de que en estos momentos la Xunta de Galicia tiene activado el protocolo contra la gripe aviar, por lo que las personas que se encuentren con estos animales muertos no deben tocarlos y deben ponerse en contacto con el Centro de Recuperación de Aves de Carballedo (en Cotobade), cuyos teléfonos son el 886 206 919 y el whatsapp 606 656 017. También pueden ponerse en contacto con el 112 para dar aviso y que se ponga en marcha el protocolo para su retirada y tratamiento.
Estas aves marinas normalmente anidan y viven en las costas del norte de Europa. Durante los meses de invierno buscan otras latitudes más cálidas y es entonces cuando se pueden ver en las proximidades de las costas gallegas y españolas.
El frailecillo atlántico (Fratecula arctica), en gallego conocido como arao papagaio, resulta fácilmente reconocible por su llamativo pico, de forma triangular, comprimido lateralmente y dotado de una vistosa coloración, tal como explican desde la Sociedad Española de Ornitología (SEOBirdLife).
