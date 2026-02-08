Arte
Imaginación y color en Adicam
Adicam celebra su vigésimo quinto aniversario, una programación en la que se incluyen actividades como la exposición «Imaginarium», con obras de Marisa Vázquez y que se puede visitar en su sede
Un universo visual lleno de colores, símbolos e imaginación. Es lo que propone «Imaginarium», la nueva exposición artística que se acaba de inaugurar en la sede de la Asociación de Diagnosticad@s de Cancro de Mama (Adicam) en la Casa da Bola, en Cangas. Un conjunto de obras de la artista Marisa Vázquez, natural de Castro Caldelas y actualmente residente en Vigo.
Los cuadros que componen esta exposición se caracterizan por la presencia de rostros entrelazados, líneas fluidas y elementos fantásticos, que ofrecen al espectador una oportunidad de explorar múltiples interpretaciones y emociones. Así, la intención de la artista es presentar «Imaginarium» como «un espazo para a creatividade, o xogo visual e a liberdade expresiva». Una obra pictórica en la que además se reflejan dos de las pasiones de Marisa Vázquez: la mitología y la teoría clásica, que funcionan como elementos de inspiración.
La exposición se podrá visitar durante todo el mes de febrero y marzo y forma parte de los actos con los que Adicam celebra su 25 aniversario. «Estamos especialmente encantadas de acoller esta exposición aquí, un espazo onde estamos rodeadas de retratos de mulleres. Cada unha diferente, con rasgos propios, coa súa historia e as súas emocións. Isto tamén é Adicam», destacaron desde la directiva en el acto inaugural de «Imanginarium» en la Casa da Bola. Adicam también agradeció a Marisa Vázquez la cesión de su obra para esta exposición.
Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Concello de Cangas y en su inauguración también hubo música en directo. Un grupo de cuatro alumnos de saxofón de la Escola Municipal de Música de Cangas ofrecieron una actuación durante el evento con un repertorio preparado especialmente para la ocasión.
