O Rompeolas
Una feria con descuentos, a cubierto
Varios comercios de ropa o venta de libros se unieron en la Feira Flash que comenzó ayer y sigue hoy en el bajo de la antigua ferretería de la Avenida de Ourense 1. Descuentos de hasta un 70% con el buen criterio de poner los puestos a cubierto. Hoy abre de 11.00 a 20.00 horas.
Moaña se estrena en las trifulcas televisivas
Lo ocurrido en la asamblea de la Mancomunidade do Morrazo de este viernes fue la entrada, por todo lo alto, de Moaña en el al apartado de trifulcas políticas televisivas. Cangas está acostumbrada a salir cada cierto tiempo por asuntos de este estilo en las noticias. Moaña se estrena. Esperamos que sea solo cuestión de un día.
El tiempo conspira contra las protestas
Las concentraciones de los vecinos de O Hío por la sanidad se complican por la lluvia. El tiempo no da tregua y cada vez es más habitual que se vean forzados a trasladar los actos al interior de la Casa da Unión.
