La factura de las borrascas a la pesca: más de 200.000 euros de pérdidas en enero

«La semana pasada prácticamente nada. Y esta nada. Ni siquiera mojamos el suelo de la lonja». De esta manera tan gráfica explican desde Bueu el impacto del tren de borrascas de alto impacto sobre la pesca de bajura. El trasiego de temporales mantiene a la mayoría de la flota amarrada día sí y día también. El impacto ya es posible empezar a cuantificarlo: unas pérdidas de más de 200.000 euros en ventas durante el primer mes del año. Frente a los más de 627.800 euros del enero de 2025 apenas 424.000 euros en enero de 2026. La caída más acusada es la Bueu, que concentra prácticamente la mitad de esa caída.

«Non escapa ninguén, cando a nai natureza pecha a porta todos os sectores do mar quedan afectados», resume el patrón mayor de Bueu y presidente de la federación provincial de cofradías, José Manuel Rosas. Los datos de la plataforma Pesca de Galicia son elocuentes. En el mes de enero de 2025 la lonja de Bueu facturó 228.300 euros en ventas, mientras que en el mismo periodo de este año los ingresos fueron de apenas 130.500 euros. Un descenso de 97.800 euros.

El sector que mejor trabajó fue el del erizo, con más de 3.600 kilos y unos ingresos por encima de casi 57.400 euros, alcanzando un precio máximo de 24,20 euros kilo. Esta especie superó al pulpo, que es el principal recurso de la flota de Bueu. Durante el mes de enero se subastaron apenas 3.500 kilos de cefalópodo, que supusieron unas ventas de 42.000 euros.

A lo largo del mes de enero hubo hasta catorce días con venta de pulpo, pero las capturas más significativas se concentraron en los primeros días del año, antes de la llegada de los persistentes temporales: 738 kilos el 2 de enero, 594 kilos el 5 de enero y 1.021 kilos el 7 de enero. Luego hubo hasta nueve jornadas con ventas pírricas, de menos de 100 kilos. El récord negativo fue el 27 de enero, con solo tres kilos.

Estas estadísticas contrastan con las de enero de 2025, cuando a pesar del mal momento del pulpo las capturas llegaron a 7.400 kilos y las ventas estuvieron por encima de los 82.000 euros. Casi el doble que en el mismo mes de este año.

Un marinero de Cangas muestra a principios de enero parte de las capturas del día, una raya y un lenguado. / Santos Álvarez

La otra cofradía que registra un acusado bajón es la de Cangas. Si en enero de 2025 el volumen de facturación superó los 248.800 euros, este año fueron solo 175.300 euros. Una caída de más de 73.500 euros. En su caso la principal fuente de ingresos es la navaja de Cíes, de la que se comercializaron 3.400 kilos y con unos ingresos de 79.700 euros. Fueron catorce días de trabajo, pero con menos capturas e ingresos que con respecto al mismo mes de 2025, que se saldó con casi 4.500 kilos y 93.000 euros de facturación.

A una enorme distancia aparece el pulpo, con poco más de 1.800 kilos y rozando los 21.800 euros frente a los 3.100 kilos y 35.800 euros del enero de 2025. Las jornadas más provechosas fueron las del 5 y 7 de enero, con 399 y 334 kilos respectivamente. Durante la segunda quincena del mes la pesca cayó en picado y solo hubo dos días por encima de 50 kilos: el 16 y 20 de enero, con 60,90 y 52,50 kilos. Luego hubo otras cuatro fechas en las que no se llegó siquiera a los 30 kilos, con el punto más bajo el 22 de enero con solo 7 kilos.

La siguiente en esta clasificación es la de Aldán-O Hío, que en el primer mes de 2026 facturó apenas 40.900 euros frente a los más de 63.100 de enero de 2025.

La cofradía de Moaña es la que mejor está capeando el temporal. La mayoría de su flota e integrantes se dedican al marisqueo y pueden trabajar zonas más resguardadas. Una circunstancia que no impide que también registre un empeoramiento con respecto al inicio de 2025. Las ventas en enero del presente año ascendieron a 77.400 euros frente a los casi 87.500 euros del enero de 2025, una diferencia de 10.000 euros.

"Se non se vai ao mar non se pesca, se non se pesca non se vende e se non se vende non se cobra"

Pocas veces el dicho de que llueve sobre mojado es tan acertado y la situación no parece que vaya a mejorar mucho en los próximos días. Este viernes un patrón de Bueu estaba preparando su barco para salir a hacer un lance para pescar pulpo, aunque con cierto escepticismo. «A cousa está mal. Con este tempo o polbo non se move, queda agochado. Ata que os temporais paren e o mar se quede un poco máis calmo vai ser difícil collelo», explicaba.

José Manuel Rosas reconoce que la situación es preocupante para muchas tripulaciones, que empiezan a verse con el agua al cuello a pesar de estar en tierra. «Neste sector cóbrase en función das capturas. Se non se vai ao mar non se pesca, se non se pesca non se vende e se non se vende non se cobra», resume el patrón mayor de Bueu y presidente de las cofradías de Pontevedra.

Parece incluso una cruel ironía, pero la flota de bajura tuvo que amarrar dos jornadas en las que la meteorología era favorable y en las que tuvo que parar para defender su futuro: el lunes 18 y el martes 20 de enero. Coincidieron con la concentración en Madrid contra el nuevo reglamento de control de capturas de la Unión Europea (UE), que significó un paro total aquel lunes. De Madrid se regresó con un acuerdo favorable, pero la mayoría de las tripulaciones llegaron a sus domicilios de madrugada y el martes no pudieron salir al mar. Y luego comenzó un desfile de borrascas que todavía no ha parado. Tanto que parece que vivimos en una paradoja en la que los temporales se han convertido en permanentes.