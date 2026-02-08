450 historias del Entroido de Moaña

El Entroido de Moaña arrancará el sábado 14 de febrero con su pregón en la carpa de la alameda. El encargado del discurso será el activista cultural y directivo de la Agrupación Nós Xosé Carlos Villaverde Román “Villa”, que también ofrecerá a los vecinos un recorrido por la historia de estos festejos, capaces de unir a barrios y parroquias de todo el municipio.

Como antesala, el viernes 13, a las 18.30 horas, Villaverde inaugurará una exposición fotográfica con 450 imágenes de su autoría, tomadas a lo largo de los años en distintos desfiles y actuaciones del Entroido. La muestra se instalará en el alto de la Praza de Abastos.

La inauguración comenzará con una charla de Estefanía Fernández Agulla, que aprovechará el acto para presentar su trabajo de fin de máster del Conservatorio Superior de Música de Vigo, titulado «O Entroido da península do Morrazo a través do Arquivo Oral de Moaña». La presentación correrá a cargo de Manuel Anxo Méndez, también integrante de Nós.

El propio «Villa», de Caponata, en el año 1980. | / A.C. NÓS

Os de Abelendo, en un desfile de 2012. | / XOSÉ CARLOS VILLAVERDE

Tras esa intervención, Villaverde tomará la palabra para contextualizar la exposición y explicar la evolución de las fotografías. Señala que las imágenes de los primeros años “están hechas con cámaras de poca resolución, escogiendo las más testimoniales”, mientras que las más recientes ya se realizaron “con cámaras réflex de mejor calidad”.

El pregonero subraya, además, que su aportación pasará a formar parte del archivo gráfico municipal, “donde se reflejan los valores del asociacionismo local”. A su juicio, es precisamente ese asociacionismo el que está convirtiendo el Entroido moañés “en uno de los más relevantes de Galicia”.

La originalidad de la familia Piñeiro, de A Guía, en el año 2012. | / XOSÉ CARLOS VILLAVERDE

En ese tejido participativo, Villaverde cita a comparsas, asociaciones vecinales, colectivos folclóricos, entidades benéficas y de jubilados, además de los colegios. “Bajo el amparo económico y logístico del Concello, demuestran que es la fiesta más participativa y popular” de Moaña, sostiene.

Alumnas del CEIP Tirán en el desfile de 2016. | XOSÉ CARLOS VILLAVERDE

Las instantáneas que componen la exposición retratan “el trabajo, la imaginación y el colorido” de vecinos de Moaña, de la comarca de O Morrazo y de la ría de Vigo. También incluyen disfraces llegados de otras comarcas, como Os Parados de Mera (A Coruña), o del colectivo Tinkus, de Bolivia.

El propio autor reconoce que la muestra no abarca todo el Entroido repartido por parroquias y barrios, ya que se centra especialmente en citas como el pregón, los festivales de comparsas en el centro Daniel Castelao de Quintela y los grandes desfiles del Enterro da Xoubiña y el Enterro da Sardiña.

Comparsa Follas Novas (2022). | / XOSÉ CARLOS VILLAVERDE

Festivales

Con la exposición ya en marcha desde el día anterior, el pregón del sábado 14 en la carpa comenzará a las 17.00 horas y dará paso a la primera actuación de las comparsas. Este año desfilarán once agrupaciones, que en esta cita desvelarán disfraces y las primeras letras satíricas que las caracterizan: Animodo, Cada un que se safe, Calcarrúas, Follas Novas, Habelas Hailas, Loboghaitas, Nin tanto nin tan pouco, Nosa Terra, Os Combois, Os que faltaban y Sen tempo non era.

A las 19.30 horas tendrá lugar el primero de los festivales vecinales, en la Casa da Cultura de Berducedo. Ya por la noche, a las 23.30 horas, la carpa de la alameda acogerá el primer festival de DJs. En total, el programa suma nueve días de disfraces y actividades.

Llamativo disfraz en el pabellón de A Xunqueira en 2012. / Xosé Carlos Villaverde

Terroríficos disfraces en 2016. / Xosé Carlos Villaverde