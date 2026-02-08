Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo recupera el trenCaso PitanxoTren de borrascasLas Cinco JotasEscuela de Pastores de GaliciaCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Entrega de premios

Diplomas a los colegios por la cabalgata de Reyes en Cangas

Los Ceip Nazaret, Casa da Virxe y Castrillón recibieron las distinciones en el Concello

Los premiados recogieron sus diplomas de manos de la alcaldesa y la concejala.

Los premiados recogieron sus diplomas de manos de la alcaldesa y la concejala. / FdV

Los centros de educación infantil y primaria (Ceip) de Nazaret, Casa de la Virgen y Castrillón recibieron los tres premios del Concello de Cangas por su participación en la Cabalgata de Reyes. La alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala Sagrario Martínez entregaron las distinciones en un acto celebrado el viernes en el consistorio. y pusieron de manifiesto la «creatividade e ilusión da comunidade educativa».

Las representantes municipales agradecieron la «implicación de todos os centros participantes, do alumnado e das familias», así como el patrocinio del hotel Hollywood, «que supón un gran apoio» para estas celebraciones. Animaron a seguir apoyando esta iniciativa y «continuar facendo, ano tras ano, unha cabalgata de Reis máis fermosa, participativa e chea de ilusión» en la víspera de la noche más mágica del año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents