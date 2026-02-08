Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales

En menos de un mes el Concello de Bueu ha remitido más de un centenar de cartas informativas a propietarios de fincas que figuran dentro de las redes secundarias de franjas de gestión de la biomasa forestal. El objetivo es que los dueños sepan que deben proceder a la limpieza de esas parcelas y tala de las especies que figuran en la Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. Esta remesa de comunicaciones de momento tiene carácter informativo, pero desde el Concello también se han enviado ya alrededor de una decena de requerimientos para los casos en los que los lindantes presentaron una denuncia por la falta de limpieza.

Este procedimiento continuará durante los próximos meses gracias a la incorporación de un ingeniero forestal contratado gracias al programa +Emprego de la Diputación de Pontevedra, que estará en el Concello durante un año. Una de las primeras tareas encomendadas es la notificación a los propietarios de parcelas afectadas por las franjas de biomasa forestal de su obligación de mantenerlas limpias y cumplir con lo que establece la ley autonómica. Gracias al trabajo previo para la elaboración del Plan Municipal de Incendios de Bueu, que fue validado y aprobado por la Xunta de Galicia en 2022, es posible hacer una preselección de las zonas que a priori presentan más peligro y en las que se están centrando estas notificaciones. «O Concello de Bueu dentro da campaña de prevención dos incendios forestais e como reforzo das actuacións que se veñen realizando ao longo de todo o exercizo, tendo en conta a proximidade do período anual de maior risco de incendios, pretende intensificar as súas accións de control co obxectivo de que a xestión da biomasa polos titulares responsables esté concluída, en todo caso, antes de que finalice o mes de maio», se explica en la carta.

Los propietarios de terrenos afectados por las redes secundarias deben despejar de biomasa forestal una franja de 50 metros con respecto a suelos urbanos, de núcleo rural y urbanizables; alrededor de edificaciones destinadas a personas, viviendas aisladas, urbanizaciones, campings, gasolineras y parques o instalaciones industriales situadas a menos de 400 metros del monte; y alrededor de viviendas aisladas en suelo rústico ubicadas a más de 400 metros del monte.

La Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia además de la obligación de mantener limpias esas franjas establece una serie de especies arbóreas que no pueden crecer o estar plantadas en esos 50 metros: pino del país, pino silvestre, pino de Monterrey, pino de Oregón, mimosa, acacia negra, eucalipto, brecina, carquesa, xesta o retama, brezo, helechos, zarzas y tojo.

Las cartas que están empezando a recibir los propietarios de parcelas incluyen un plano en el que consta la delimitación de su terreno dentro de las franjas secundarias para ayudar a su identificación y limpieza. El objetivo es que los dueños sean conscientes de su obligación de proceder a la retirada de la biomasa y de las especies arbóreas fijadas en la ley autonómica antes de finalizar el mes de mayo. Además, próximamente se subirá a la página web del Concello de Bueu la cartografía para que los vecinos puedan consultar la situación de sus parcelas o si sus viviendas están en el ámbito de una franja secundaria. Serán un total de 67 planos por ámbitos y otros dos de referencia o índice.