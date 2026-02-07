«Traemos a Cangas canciones que son himnos»

El Auditorio de Cangas se quedó pequeño con el tributo a Sabina y regresáis con «maestros» cantautores. Apostando sobre seguro...

Hacemos un compendio de todos estos artistas que nos han marcado desde que éramos pequeños y un repaso por sus mejores canciones, que son las canciones de nuestra vida, verdaderos himnos. De hecho nos costó mucho escoger el repertorio, incluso ha habido sangre entre hermanos: ¿cómo no vamos a meter esta canción, cómo nos vamos a incluir esta otra..? La gente espera canciones que pueda cantar, y el espectáculo va a ser eso: un repaso por esas canciones de Serrat, Sabina, Víctor Manuel, Carlos Cano, Perales, Manolo García, Raphael, Aute… Con mucho humor, mucha interacción con el público y sobre todo música en directo, que está en peligro de extinción en nuestros días. También con un sonido muy cuidado y músicos de lo mejorcito que tenemos por Castilla y León.

¿Quién es para vosotros el más grande? ¿Y para el público?

El artista más grande para nosotros es Joaquín Sabina, y por ello tenemos un tributo solo para él. Pero también Serrat es otro de los más grandes. El artista que más le gusta a la gente, además de Sabina y Serrat, es Víctor Manuel, pero cada uno tiene sus preferencias.

¿Es una cita para carrozas y nostálgicos?

Es un concierto intergeneracional, al que va público de cierta edad pero también va algún niño, algún nieto, algún chaval de 20 años, cuando todavía hay esperanza para la música. Un poco de todo.

Escuché a algún crítico decir que los tributos son una fórmula comercial para lucrarse del talento ajeno. ¿Qué opináis?

Muy buena la pregunta. Hay gente que opina así y no les culpo. Tienen razón en el sentido de que hay tributos que solo se hacen para lucrarse y para ser producciones, pero no todos. Nosotros cuando empezamos, en 2008, fuimos de los primeros tributos a nivel nacional, y no lo hacíamos para ganar dinero sino porque nos encantaba Sabina y nos parecía muy divertido hacer sus canciones. Tocábamos en los bares, y la gente nos preguntaba qué es eso de tributo, que si era para alguien que se ha muerto… Es también una manera de rendirles homenaje. Le díría a esos críticos que hay mucha gente que vive de la industria del tributo y de los covers, siempre los ha habido y los habrá: a Elvis Presley, a Michael Jackson y a otras figuras. Incluso las orquestas sinfónicas que interpretan temas de Mozart o de Beethoven, aunque son canciones escritas para que las interprete una orquesta. Las mismas orquestas hacen tributos.

Jimenos Band también tiene repertorio propio.

Claro! Tenemos seis discos con canciones propias y metemos algunas en nuestro espectáculo. Incluso una, «chirigota de Valladolid», se ha convertido en una especie de himno popular, para nuestra sorpresa. Y tenemos en proyecto hacer la opción sinfónica de los tributos a Sabina y a los grandes maestros con bandas municipales de los sitios a donde vamos a tocar, juntando 50 0 60 músicos en el escenario

¿Y rendir tributo a artistas extranjeros?

De momento, no. Nuestro inglés es horroroso. ¡O sea que no, no!